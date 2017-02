Coreia do Sul acusa líder norte-coreano de ter ordenado a morte do meio-irmão

O assassinato do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-Un foi organizado por dois ministérios do país, sob ordens diretas de Kim Jong-Un. A acusação feita pela Coreia do Sul tem por base informações obtidas através dos seus serviços de segurança, segundo os quais oito suspeitos norte-coreanos foram identificados.

O grupo inclui quatro funcionários do Ministério da Segurança Nacional e dois funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Kim Byung-kee, um parlamentar sul-coreano, também informado pela agência de inteligência, adiantou que os norte-coreanos operaram em três equipas. Duas delas foram foram responsáveis pela contratação de mulheres na Indonésia e no Vietname, fazendo-as chegar à Malásia para concretizarem o ataque, estando preparada outra equipa, em caso de necessidade.

Autoridades da Malásia haviam já referido que Kim Jong-nam, envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13, morreu depois de atacado com uma alta dose do químico VX, um poderoso agente nervoso e num intervalo de 20 minutos. A Coreia do Norte, contudo, ainda não reconheceu a morte do meio-irmão do seu líder.