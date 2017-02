Veículo avança contra multidão nos EUA e provoca 28 feridos

Um suspeito está sob custódia da polícia depois de 28 pessoas terem ficado feridas quando um veículo avançou contra uma multidão que assistia a um desfile na cidade norte-americana de Nova Orleães, informou a polícia. A multidão assistia à parada conhecida como "Krewe of Endymion".

O chefe da polícia, Michael Harrison, disse que o suspeito estava a ser investigado por condução sob o efeito de de substâncias tóxicas.

Questionado sobre se se tratava de um caso de terrorismo, Michael Harrison não refutou essa possibilidade, mas disse que parecia ser um caso de condução sob o efeito do álcool ou drogas. "Suspeitamos que o suspeito estava altamente intoxicado", disse.

Vinte e oito pessoas foram hospitalizadas depois do acidente, incluindo cinco vítimas com prognóstico reservado. Outras sete pessoas recusaram tratamento hospitalar, disse o diretor dos serviços de emergência, Jeff Selder. As vítimas têm entre três e 40 anos de idade, disse Selder. Entre os feridos está uma polícia de Nova Orleães.

O acidente foi reportado no final da tarde de sábado, pelas 18h45, hora local. Inicialmente, a porta-voz do departamento de polícia Ambria Washington disse que as informações preliminares indicavam que havia "cerca de 12 pessoas em estado crítico".

A testemunha Carrie Kinsella disse ao “The New Orleans Advocate” que um camião de cor prateada passou por ela a pouca distância quando ela estava a passar um cruzamento. Kourtney McKinnis, de 20 anos, disse à mesma publicação que o condutor do camião parecia não ter consciência do que tinha acabado de fazer. "Ele parecia fora de si", disse.