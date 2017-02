Namoro Trump-Putin  à custa de Kiev

O ucraniano Andriy Artemenko tem negócios do Médio Oriente a Miami. Foi agente desportivo, presidente de um clube de futebol e deputado em 2014, quando o antigo Presidente Viktor Yanukovytch fugiu para Moscovo, acusado de traição pelas autoridades de Kiev na sequência da revolução da Praça Maidan.

Fez campanha pelo Partido Radical (PR, extrema-direita) que idolatra Putin e Trump. Dois anos depois foi expulso do PR mas manteve o cargo parlamentar. Em 2016 viajou pela América e acompanhou a campanha presidencial, assistindo à Convenção Republicana, em Cleveland, onde terá falado com elementos da equipa de Trump.

Um destes foi Paul Manafort, então diretor de campanha e conhecedor da Ucrânia, visto que em 2004/10 foi conselheiro político de Yanukovytch. Depois ajudou apoiantes deste a reorganizarem-se à volta do Bloco de Oposição, crítico do chefe de Estado ucraniano, Petro Poroshenko, aliado dos EUA. Manafort faz lóbi global. Em 1985 recebeu dinheiro de Jonas Savimbi para reconstruir a imagem do líder da UNITA em Washington. Milionário, vive num apartamento de luxo na Trump Tower, em Manhattan.

Sendo Manafort influente junto de Trump, suspeitas de ligações ao Kremlin podendo lesar os interesses americanos puseram-no na mira do FBI. Ele e o general Michael Flynn, conselheiro de Segurança Nacional demitido há duas semanas (por não ter revelado a totalidade das conversas com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak, sobre o levantamento das sanções à Rússia), são dois nomes da megainvestigação do FBI.

“Manafort foi várias vezes à Ucrânia após a fuga de Yanukovytch. Aconselhou forças políticas pró-Putin, cujo líder, Yuriy Boyko, tem excelentes relações com Vladislav Surkov, vice-primeiro-ministro russo e delfim de Vladimir Putin”, explica ao Expresso John Herbst, embaixador americano na Ucrânia em 2003/6.

Outra fonte diplomática americana com décadas de experiência no Leste conta-nos que a dupla Boyko-Surkov fez no último ano um plano de paz para a Ucrânia, que passa pela retirada das forças russas do leste em troca do fim das sanções, as tais que Michael Flynn discutiu com Kislyak. Complementarmente, a Crimeia, anexada em 2014 pela Rússia, seria cedida em leasing a Moscovo mediante uma renda.

É um plano insólito, que não passou pelos canais diplomáticos obrigatórios, representa um brinde a Putin e uma facada nas costas do Governo de Kiev, aliado dos EUA. Segundo “The New York Times”, o plano atravessou o Atlântico e aterrou na secretária de Flynn uma semana antes da sua demissão. É então que Andriy Artemenko ressurge como emissário.

O ex-dirigente desportivo entregou o projeto num envelope selado a Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, após um encontro de 25 minutos no restaurante do hotel de luxo Loews Regency, em Nova Iorque. Felix H. Sater, empresário americano nascido em Moscovo, que tentou ajudar Donald Trump a entrar no mercado imobiliário da capital russa, também esteve presente.

O causídico confirmou o frente a frente, porém desmentiu que tenha passado documentos a Michael Flynn. Entrevistado em Kiev pela CNN, Artemenko assegurou que foi o próprio Cohen que se ofereceu para fazer o favor.

Com quase 40 anos de carreira no Departamento de Estado, Herbst acrescenta que “o mês passado outros políticos ucranianos pró-russos se reuniram em Washington com elementos da burocracia federal”.

O Expresso apurou que os indivíduos em causa são os irmãos Olexander e Anatoly Urbanskiy. O primeiro é presidente do Conselho Regional de Odessa, simpatizante dos separatistas do leste da Ucrânia. O segundo é deputado do Ucrânia Forte, ligado ao Partido das Regiões de Viktor Yanukovytch e base de recrutamento do Bloco de Oposição.

Ambos foram recebidos por Orest Deychakiwsky (“Deychak”), conselheiro político da Comissão para a Segurança e Cooperação na Europa (CSCE), agência federal composta por 18 membros do Congresso que funciona em conformidade com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). “Deychak” não respondeu aos sucessivos contactos do Expresso.

Reforçam-se assim suspeitas de que, além da tentativa de perturbação do processo eleitoral americano (confirmada por 17 agências dos serviços secretos americanos no mês passado), Putin procure tirar proveito da atual conjuntura política em Washington, marcada por um Presidente seu admirador confesso.

Manobra clássica do Kremlin

“A viagem de Artemenko tresanda a manipulação do Kremlin. É uma manobra clássica. Encontram um deputado desconhecido com ambições, dão-lhe instruções, meios e depois aguardam. Não sei se Trump percebe as subtilezas da política ucraniana, mas espero que o novo conselheiro de segurança nacional, general McMaster, detete a armadilha do Kremlin”, disse ao Expresso Lena Surzkho-Harned, perita em política do leste europeu na Universidade de Pittsburgh.

A congressista democrata Marcy Kaptur, presidente do Congressional Ukrainian Caucus, grupo bipartidário da Câmara dos Representantes promotor das relações EUA-Ucrânia, comentou: “A proposta de paz de Artemenko só pode ser uma brincadeira de mau gosto”. Numa altura em que FBI, serviços secretos e Congresso investigam as alegadas manobras russas, Kaptur considera que “o plano de Artemenko deve fazer tocar campainhas de alarme”.

Herbst concorda e teme que a aproximação de Trump a Putin seja feita “à custa da Ucrânia”, sugerindo que se esteja a assistir ao primeiro passo de uma “estratégia mais vasta” de Putin, que passa por fragilizar a NATO, a UE e expandir influência na Europa. “Trump parece não se importar. Não sei se é por os russos terem kompromat (factos comprometedores) sobre ele, mas o jogo está lançado e a América, passiva”.

Em Kiev, Andriy Artemenko negou ser agente secreto de uma potência estrangeira, explicando que só quer “acabar com uma guerra fratricida”, argumento que parece não convencer a Procuradoria-Geral da Ucrânia, que suspeita que a entrega do “plano de paz” configure crime de traição.