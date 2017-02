Venezuela: antigo polícia condenado por homicídio nomeado presidente do Supremo Tribunal

EPA/press office of the Venezuelan Supreme Court of Justice (TSJ) HA HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Foi nomeado presidente do Supremo Tribual da Venezuela esta sexta-feira por unanimidade, mas na opinião pública a nomeação está longe de ser pacífica: Maikel José Moreno Pérez é um antigo oficial da antiga polícia política do país, acusado pelo assassinato de uma mulher no estado venezuelano de Bolívar, em 1987, crime que o levou a cumprir uma pena de dois anos na cadeia. Viu ainda o seu nome envolvido num outro homicídio (em Caracas) e, apesar de não ter sido condenado, acabaria por ser retirado do cargo, segundo noticia este sábado o jornal espanhol “El País”.

Obrigado a deixar a polícia política, Moreno acabaria por fazer carreira como magistrado do Ministério Público, reerguendo a sua fama durante a época do chavismo. Chegou, inclusive, a assumir funções de adido comercial de Caracas em Roma, até ser destituído do cargo, e desde 2015 que dirigia a Sala de Cassação Penal do Supremo Tribunal. Na semana passada, ainda nestas funções, ratificou a pena de Leopoldo López (quase 14 anos de prisão), opositor ao regime do Presidente Nicolás Maduro, condenado pela sua participação nas manifestações violentas de 2014, contra o regime, nas quais 41 pessoas perderam a vida.

Foi também indicado pelo ex-magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray de participar na “La banda de los enanos” (“A banda dos anões”), organização envolta em vários escândalos de corrupção, mas acabaria por sair desta polémica incólume, uma vez que a acusação foi rejeitada pelo Ministério Público.

Governo presta contas ao Supremo, não ao Parlamento

A nomeação de Moreno Pérez para o Supremo Tribunal pode ser mais uma cartada de Nicolás Maduro no braço-de-ferro entre a Assembleia Nacional, onde a oposição tem maioria, e o Supremo Tribunal, que tem apostado a sua ação em travar várias decisões tomadas no Parlamento, explica o “El País”. A Venezuela enfrenta, além de uma profunda crise económica, uma grave crise política.

Essa disputa entre fica explícita, por exemplo, num comunicado do Supremo Tribunal que reitera que todas as decisões do Parlamento são “nulas e inexistentes”, por estar naquilo que considera uma “situação de desacato”.

“Perante a situação de ilicitude e ilegitimidade na qual se encontra de facto o poder legislativo nacional, tal ato de apresentação [dos relatórios de gestão] não deve ter lugar diante do mesmo”, escreve o Supremo Tribunal da Venezuela, referindo-se aos relatórios de gestão dos ministros e vice-presidente da Venezuela, que devem ser apresentados e fundamentados no Parlamento durante os primeiros 60 dias do ano, conforme está previsto no artigo 244 da Magna Carta.

Mas, para o Supremo Tribunal, a atual “situação de desacato” não permite que assim seja. Aliás, a 15 de janeiro, o relatório anual de contas da gestão de Nicolás Maduro foi já apresentado, não à Assembleia Nacional, mas ao Supremo Tribunal.