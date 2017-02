Carro que invadiu zona pedonal na Alemanha origina um morto e dois feridos

Um homem que conduzia um carro no centro histórico de Heidelberg, na Alemanha, invadiu este sábado uma zona pedonal, atropelando três pessoas que se encontravam junto a uma padaria, na praça Bismarck, muito popular aos fins de semana.

O acidente, que ocorreu por volta das 16h00 (15h00 em Lisboa), provocou a morte de um alemão de 73 anos e deixou dois feridos (um austríaco de 31 anos e uma mulher bósnia de 29), que foram assistidos no local, noticia a BBC.

O condutor de 35 anos, alegadamente armado com uma arma branca, fugiu do carro depois do ataque, acabando por ser alvejado e detido pela polícia perto das instalações de uma piscina antiga, tendo sido levado para o hospital, avança a Reuters.

Embora os motivos deste ataque ainda não sejam conhecidos, as autoridades alemãs afastam neste momento a hipótese de terrorismo, sublinhando que o atacante agiu sozinho e não tem ligações a grupos extremistas. O diário alemão “Bild” avança, inclusive, que o atacante sofre de distúrbios mentais, embora a informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

O autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) já aproveitou, entretanto, o episódio para reivindicar o ataque. Em dezembro, um tunisino à espera de asilo protagonizou um ataque semelhante: conduziu um camião em direção ao mercado de Natal de Berlim, matando 12 pessoas e deixando 49 feridos.