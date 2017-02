Pelo menos oito órgãos de comunicação proibidos de entrar na Casa Branca

CNN, BBC, “The New York Times, “Los Angeles”, “The New York Daily News”, “Daily Mail”, Politico, Buzz Feed. Pelo menos estes oito órgãos de comunicação foram proibidos de entrar na Casa Branca para assistir a uma das habituais conferências de imprensa.

À esperado dos jornalistas,estava o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

Um representante da residência oficial do Presidente dos Estados Unidos negou que tenha sido impedida a entrada de algum jornalista.

Como forma de protesto, a agência de notícias Associated Press e a revista “Time” recusaram assistir à conferência de imprensa.

“Encorajamos as organizações cuja entrada foi autorizada a partilharem a informação com os outros órgãos de comunicação que não puderam entrar. A direção vai discutir a situação com a Casa Branca”, disse em comunicado a Associação de Correspondentes da Casa Branca, citada pela CNN.