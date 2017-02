Partido de Martin Schulz ultrapassa o de Angela Merkel

O Partido Social Democrata (SPD) surge com 32% nas intenções de voto e a União Democrática Cristã (CDU) com 31%, numa sondagem revelada esta sexta-feira e que surge como um indicador para as eleições para o Parlamento federal alemão, que terão lugar a 24 de setembro.

A nomeação, em janeiro, de Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu, para a liderança do SPD deu lugar a uma subida da popularidade do partido social-democrata, que surge pela primeira vez na última década à frente da CDU de Angela Merkel.

A sondagem foi levada a cabo pela Ifratest para a televisão ARD.

Os analistas ressalvam, contudo, que é demasiado cedo para se saber o efeito da nova liderança no aumento da popularidade irá persistir.

O SPD é parceiro minoritário da CDU na atual coligação governamental.