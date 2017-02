Israel recusa atribuir visto a diretor regional da “hostil” Human Rights Watch

As autoridades israelitas recusaram emitir um visto para o novo diretor regional de um dos grupos de direitos humanos mais proeminentes do mundo, a Human Rights Watch (HRW), sob acusações de que a organização não-governamental é "extremista, hostil e tem uma agenda anti-Israel".

As acusações contra o grupo sem fins lucrativos, que monitoriza e documenta abusos e violações de direitos humanos em todo o mundo, seguem-se a um aumento da hostilidade de Israel contra ativistas que trabalham no país e nos territórios ocupados da Palestina, sob ordens do governo nacionalista de direita chefiado por Benjamin Netanyahu.

O passo, acusa a HRW em comunicado, é uma "reviravolta sinistra" na posição oficial dos hebraicos em relação a organizações não-governamentais, que, aponta o diretor-executivo do grupo, "deve inquietar qualquer pessoa que se preocupa com o compromisso de Israel em respeitar os mais básicos valores democráticos". A tensão entre a ONG e o governo hebraico estalou após o Ministério dos Negócios Estrangeiro ter rejeitado o pedido de visto para Omar Shakir, um cidadão norte-americano que acabou de ser nomeado para dirigir a HRW em Israel e na Palestina.

Na carta de rejeição, datada de 20 de fevereiro e consultada pelo "The Guardian", Israel acusa o grupo com sede em Nova Iorque de "atividades públicas, relatórios e envolvimento em políticas ao serviço da propaganda palestiniana, hasteando falsamente a bandeira dos direitos humanos". A organização rejeita as acusações e salienta que tem produzido relatórios sobre abusos e violações cometidos pelos dois lados do conflito, incluindo sobre as detenções arbitrárias de jornalistas e ativistas pela Autoridade Palestiniana e pelo Hamas e sobre execuções sumárias perpetradas pelo grupo que controla a Faixa de Gaza.

Em comunicado, a HRW diz que a diplomacia israelita acusou a organização de "não ser um verdadeiro grupo de direitos humanos". O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Emmanuel Nahshon, confirmou a rejeição de visto a Omar Shakir, sob o argumento de que a ONG "já demonstrou várias vezes que é fundamentalmente preconceituosa e que é uma organização anti-Israel com uma agenda claramente hostil". Nahshon garante que as atividades da HRW não foram banidas e que os funcionários israelitas e palestinanos da organização podem continuar a trabalhar em Israel e nos territórios que os hebraicos ocupam há várias décadas. "Mas", acrescenta, "porque é que haveríamos de dar vistos de trabalho a pessoas cujo único propósito é denegrir-nos e atacar-nos?"

Questionado sobre se outras organizações internacionais como a Amnistia Internacional – que no seu mais recente relatório anual voltou a denunciar as detenções administrativas e tortura de crianças palestinianas por Israel – podem vir a enfrentar o mesmo tipo de ações por parte do governo, o porta-voz do MNE disse que cada caso será analisado individualmente. O governo de Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, tem sido acusado de pressionar grupos internacionais e locais que denunciam violações cometidas pelas forças hebraicas nos territórios da Palestina ocupada.

Michael Loccisano

"Esta decisão e o argumento ilegítimo por trás dela devem inquietar qualquer pessoa que se preocupa com o compromisso de Israel em respeitar os mais básicos valores democráticos", acusa Iain Levine, diretor-executivo da HRW. "É desapontante que o governo israelita pareça incapaz ou relutante em distinguir o que são críticas justificadas às suas ações e o que é propaganda política hostil." Em comunicado, a organização acrescentou: "Esta decisão marca uma reviravolta sinistra depois de três décadas em que os funcionários da Human Rights Watch tiveram acesso regular e sem impedimentos a Israel e à Cisjordânia", isto "apesar de Israel recusar o acesso da HRW a Gaza desde 2010, à exceção de uma visita em 2016".

A decisão de rejeitar o pedido de visto a Shakir surge integrada no que o "The Guardian" e outros media dizem ser uma recente atmosfera de repressão e perseguição de ativistas pelas autoridades israelitas. Em dezembro, Isabel Phiri, uma proeminente teóloga africana, foi detida no aeroporto Ben Gurion em Telavive e deportada sob acusações de que o Conselho Mundial de Igrejas, a ONG ecuménica que dirige, apoiou a aplicação de sanções contra o Estado hebraico. No ano passado, o parlamento israelita aprovou uma controversa lei que obriga organizações não-governamentais israelitas a declararem que entidades estrangeiras as financiam. Um mês antes disso, em maio, o governo de Netanyahu abriu um processo judicial contra a Breaking the Silence, uma ONG israelita composta por ex-soldados das forças hebraicas, para forçar o grupo a revelar os nomes dos elementos que denunciaram anonimamente crimes cometidos pelo exército na Faixa de Gaza em 2014.

O "The Guardian" refere que, apesar de não fazer referências específicas a ONG de esquerda que defendem a solução de dois Estados e a independência da Palestina, a lei aplica-se a cerca de 25 grupos desta natureza. Organizações sem fins lucrativos da direita nacionalista, como aquelas que apoiam a expansão dos colonatos ilegais na Cisjordânia ocupada, incluindo em Jerusalém Oriental, dependem tendecialmente de doações privadas, pelo que não são abrangidas por essa legislação.

Reagindo à decisão hebraica, Omar Shakir comparou Israel a uma série de regimes autoritários que a HRW tenta monitorizar com dificuldade. "Temos poucas relações com os governos da Coreia do Norte, do Sudão, do Uzebequistão, de Cuba e da Venezuela, onde existe zero apetite pelo envolvimento com os Direitos Humanos. Com esta decisão, Israel junta-se à lista."