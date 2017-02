Donald Trump volta a defender supremacia nuclear dos EUA e diz que quer expandir arsenal

Donald Trump diz que quer expandir o arsenal nuclear dos Estados Unidos para o país estar "no topo da lista", naqueles que foram os seus primeiros comentários públicos sobre o tema da proliferação nuclear desde que tomou posse a 20 de janeiro. Em entrevista à Reuters, o Presidente norte-americano diz que seria "maravilhoso" que ninguém tivesse armas nucleares mas que, como essa não é a realidade, os EUA têm de ser os mais poderosos.

"Sou a primeira pessoa a desejar que toda a gente, que ninguém tenha armas nucleares, mas nunca iremos ficar atrás de qualquer país mesmo que seja um país amigo, nunca iremos ficar atrás no que toca ao poderio nuclear", disse na entrevista de fundo publicada esta sexta-feira. "Seria maravilhoso, um sonho, que nenhum país tivesse armas nucleares, mas se os países as têm nós vamos estar no topo da lista."

As declarações surgem em linha com um tweet que publicou pouco depois de ter vencido as presidenciais de novembro, no qual já prometia aumentar as capacidades atómicas do país. Críticos e ativistas contra a proliferação nuclear dizem que os Estados Unidos e a Rússia já detêm armas mais do que suficientes para travar ataques desta natureza.

Sob um novo acordo estratégico de não-proliferação assinado pelos EUA e pela Rússia, o New Start, os dois países têm até 5 de fevereiro do próximo ano para limitarem os seus arsenais a armas estratégicas aos níveis registados há 10 anos. De acordo com dados da Associação de Controlo de Armas, atualmente os EUA têm 6800 e a Rússia 7000 armas nucleares. "Os comentários de Trump sugerem, mais uma vez, que ele está mal-informado sobre armas nucleares e que não percebe os perigos únicos que elas representam", acusa o grupo sem fins lucrativos em comunicado. "A história da Guerra Fria mostra-nos que ninguém fica no topo da lista numa corrida às armas quando se perseguem políticas nucleares perigosas."

Durante a campanha eleitoral, Trump chegou a classificar a questão nuclear como "o maior problema" que o mundo enfrenta atualmente, mas também proferiu declarações preocupantes sobre o assunto, entre elas quando se recusou a garantir que nunca usaria armas desta natureza contra a Europa, recorda a BBC. Hillary Clinton, candidata democrata à presidência, acusou várias vezes o rival republicano de ter comportamentos erráticos e de não ter os dotes diplomáticos necessários para evitar uma guerra nuclear, dizendo que "um homem que pode ser provocado com um tweet nunca deveria ter os códigos nucleares à mão".

Na entrevista com a Reuters, Trump volta a defender outras posturas controversas assumidas durante a campanha, entre elas acusar a China de ser "a grande campeã" da manipulação de divisa e os aliados da NATO de "deverem muito dinheiro" aos norte-americanos. Também garante que é "totalmente a favor" da União Europeia, apesar de o homem que quer como seu representante diplomático em Bruxelas comparar o bloco à União Soviética. Na mesma entrevista diz ainda que Pequim pode pôr a Coreia do Norte na ordem "muito facilmente" e que, no caso do conflito israelo-palestiniano, prefere a solução de dois Estados mas está disposto a considerar outras soluções.