Rebeldes sírios querem negociações diretas com representantes de Bashar al-Assad

O principal grupo da oposição ao regime de Bashar al-Assad quer discutir frente-a-frente com os representantes do governo sírio na nova ronda de negociações de paz que começa esta quinta-feira em Genebra sob mediação das Nações Unidas, a primeira em quase um ano depois de a anterior ronda do processo de paz na cidade suíça ter sido suspensa em maio. "Queremos negociações diretas, vai poupar tempo e provar a seriedade [das partes] em vez de negociarmos em salas [separadas]", disse à AFP Salem al-Meslet, porta-voz do Alto Comité de Negociações, que integra uma série de partidos e movimentos da oposição síria.

Durante as três rondas anteriores de negociações em Genebra, os dois lados nunca se sentaram à mesma mesa, com o enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, a assumir a tarefa de fazer a ponte entre os representantes de Assad e os grupos que querem ver o Presidente afastado do poder. De Mistura já minimizou as expectativas de que a nova ronda, marcada para esta manhã, represente um grande progresso — uma descrença ecoada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Se espero um grande avanço? Não, não espero um grande avanço", declarou ontem De Mistura aos jornalistas na sede da ONU, um dia antes do início das novas negociações para tentar acabar com um conflito que está prestes a entrar no sétimo ano consecutivo e que já provocou pelo menos meio milhão de mortos e dezenas de milhões de deslocados internos e refugiados.

Apesar de o encontro de hoje ser tido como o mais sério esforço diplomático dos últimos meses para acabar com a guerra na Síria, a preparação das negociações tem sido marcada por disputas sobre o que deve constar da agenda de debate, alimentadas pelos desentendimentos de longa data entre a oposição e o governo quanto ao futuro do país e quanto ao papel que vai ser desempenhado por Bashar al-Assad — no poder desde 2000, na sequência da morte do seu pai, Hafez, que era Presidente desde 1971.

De Mistura tinha dito, na semana passada, que está empenhado em aproveitar e prolongar este "momento de grande proatividade" para que as partes envolvidas possam discutir questões fulcrais sobre governação política, a aprovação de uma nova Constituição e a convocatória de eleições sob a supervisão da ONU, com base na resolução 2254 adotada pelo Conselho de Segurança em dezembro de 2015. Nos últimos dias, contudo, o mediador deixou de usar a expressão "transição política", que para a oposição síria implica o afastamento do Presidente Assad, ao referir-se aos objetivos das negociações. Nas anteriores rondas em Genebra, o governo sírio rejeitou categoricamente discutir o futuro de Assad numa Síria pós-guerra.

Oposição dividida

A ronda de negociações que começa hoje em Genebra surge na sequência de encontros multilaterais promovidos pela Rússia, a Turquia e o Irão na capital do Cazaquistão, na tentativa de consolidar o frágil acordo de cessar-fogo que está em vigor na maior parte do território sírio desde 30 de dezembro. As negociações em Astana tinham como objetivo abrir caminho a progressos políticos em Genebra, mas acabaram por ser ensombradas pelo colapso da trégua nacional em janeiro e pelo falhanço em instalar mecanismos de vigilância do cessar-fogo no terreno.

Entre a oposição, que está dividida em representantes militares e políticos, também é notória a falta de esperança sobre as novas negociações. "Quando a adesão ao cessar-fogo não está lá [e quando] se está a jogar jogos ao nível dos termos de referência internacionais para se alcançar uma transição política e uma Constituição, as negociações não são encorajadoras", diz à Al-Jazeera Yehya al-Aridi, conselheiro do principal grupo da oposição. "As coisas estão a ficar cada vez mais complicadas e há agendas conflituosas, não só entre as duas barricadas do conflito como também dentro da nossa barricada", admite.

O canal qatari aponta que, ao longo do último mês, a oposição síria ficou enfraquecida e dividida por causa de pontos de vista divergentes entre os rebeldes que combatem o regime Assad desde março de 2011. A par disso, existe muita incerteza quanto às políticas que os Estados Unidos vão seguir ao leme de Donald Trump e as prioridades da Turquia, tradicional aliada dos rebeldes sírios, já se alteraram. A intervenção militar da Rússia em apoio ao governo sírio também deixou a oposição sem grande margem de poder militar e político.

"Não há soluções à vista para já e a realidade no terreno está a piorar", diz Fares Bayoush, comandante do Exército de Libertação da Síria, que é sobretudo composto por militares que desertaram do exército após o eclodir da guerra. Também à Al-Jazeera, o analista sírio Omar Kouch aponta que, apesar de esta nova ronda de negociações se distinguir das outras por causa do cessar-fogo parcialmente em vigor, "não há quaisquer indicações de que as quartas conversações de Genebra vão seriamente tentar encontrar uma solução".