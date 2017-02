Protesto estudantil contra violência policial bloqueia vários liceus em Paris

Um protesto estudantil em Paris contra a violência policial acabou em confrontos, depois dos estudantes terem bloqueado o acesso a vários liceus da capital francesa com barricadas improvisadas e caixotes de lixo em chamas.

O protesto acontece após a polémica agressão a um jovem de raça negra nos subúrbios da zona norte de Paris no início do mês de fevereiro. Theo Luhaka, de 22 anos, denunciou ter sido agredido por agentes da polícia e violado com um bastão após a sua detenção em Aulnay-sous-Bous no passado dia 2 de fevereiro.

Inicialmente, e sempre acompanhada de perto por um dispositivo policial antimotim, a marcha estudantil com cerca de mil participantes decorreu de forma pacífica. O protesto degenerou quando um grupo de jovens, vestidos de preto e encapuzados, começaram a pintar e tentar partir algumas das montras da praça e a arremessar objetos contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo.

O porta-voz do distrito escolar de Paris referiu entretanto que as medidas de segurança foram reforçadas nos liceus afetados pelo protesto estudantil. A polícia de Paris não relatou, até ao momento, qualquer detenção.

Os manifestantes exibiam cartazes com frases contra a polícia e que pediam "vingança" para Theo Luhaka, que após a alegada agressão policial foi operado a um rasgão anal de 10 centímetros. O jovem assegurou que foi um dos agentes policiais que provocou a lesão com um bastão extensível. O caso está a ser investigado pela justiça francesa e quatro polícias foram acusados de suspeita de violação.

O caso de Theo Luhaka provocou uma vaga de indignação nos subúrbios parisienses. Durante vários dias e noites foram registados distúrbios em vários bairros da periferia de Paris, com carros incendiados, mobiliário urbano destruído e confrontos com a polícia. O governo francês, receoso que estes acontecimentos degenerassem como ocorreu em 2005, quando as autoridades foram obrigadas a decretar um recolher obrigatório, fizeram vários apelos à calma.

Em plena campanha para as eleições presidenciais, a candidata da Frente Nacional (extrema-direita) Marine Le Pen, a favorita na primeira volta, acusou o executivo de ser demasiado brando com tais incidentes e de não defender as forças de segurança.