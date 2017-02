Enterrados 20 presos que morreram de fome e doença no Haiti

Mais uma vez, repete-se a tragédia a que o país já se habituou. Sem condições básicas e com uma taxa de ocupação próxima dos 500%, as prisões no Haiti são viveiros de doenças

Entre o choro e a revolta, as autoridades do Haiti realizaram o funeral de vinte presos que morreram na Penitenciária Nacional, a maior cadeia do país. Foram vítimas de fome e doença, como outros 22 que já morreram este ano, e que se somam aos 53 detidos (números oficiais) que tiveram a mesma sorte no ano passado.

"A falta de comida e de acesso a cuidados médicos, combinada com sobrelotação, confinamento e pouca higiene são inaceitáveis", diz Sandra Honoré, representante especial das Nações Unidas e líder da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti. Sem condições básicas e com uma taxa de ocupação próxima dos 500%, as prisões no Haiti são viveiros de doenças. Tuberculose, diarreia, cólera, gastroenterite, anemia e paragens cardíacas são apenas algumas delas.

Em celas onde por vezes quatro homens partilham uma cama e onde as fezes são guardadas em recipientes e plásticos, com insetos e ratos a propagar todo o tipo de agente perigosos, não admira que a mortandade seja tão elevada como é. A falta de comida, bem como de água própria para consumo, também agravam a situação. "Apesar dos muitos apelos feitos pelas Nações Unidas, o governo é lento a tomar medidas apropriadas e sustentadas a combater este problema", denuncia Honoré.

Num país onde os suspeitos podem passar oito anos à espera de ver um juiz, não admira que muitos acusados de crimes menores morram antes de chegarem a ir a tribunal. "É a pior taxa de mortes evitáveis que jamais encontrei onde quer que seja no mundo", garante John May, médico norte-americano que fundou uma organização com atividade na área da saúde em África e nas Caraíbas.

Para os parentes que foram esta quarta-feira sepultar estes 20 mortos, a indignação não vai acabar tão cedo. "Isto é um país sem justiça!", clamava a mãe de um deles.