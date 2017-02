Dois antigos dirigentes do banco do Vaticano condenados a prisão

O Ministério Público tinha pedido um ano de prisão para o antigo diretor-geral Paolo Cipriani e dez meses para o vice-diretor Massimo Tulli

Dois antigos dirigentes do banco do Vaticano (IOR) foram esta quinta-feira condenados a quatro meses e 10 dias de prisão por violarem as normas contra a lavagem de dinheiro em transações financeiras feitas em 2010.

Os dois foram demitidos em 2013, após uma investigação que teve início em 2010 após o desaparecimento de 23 milhões de euros propriedade Instituto para as Obras da Religião (IOR), como é conhecido o banco do Vaticano, após movimentos suspeitos para Itália e Alemanha.

Durante o julgamento, o procurador Stefano Rocco Fava enfatizou que o banco do Vaticano foi sempre visto como um "lugar para ocultar a origem ilícita do dinheiro", porque o Instituto para as Obras da Religião nunca forneceu informações precisas aos bancos italianos com os quais trabalhava.