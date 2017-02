Coreia do Norte nega envenenamento e diz que faz tudo parte de uma conspiração

A polícia da Malásia confirmou na quarta-feira que Kim Jong-nam morreu após ter sido envenenado por duas mulheres que esfregaram um pano com tóxicos na sua cara quando o meio-irmão do líder norte coreano se encontrava no aeroporto de Kuala Lumpur, mas a agência norte coreana KCNA diz que a morte de “um cidadão norte coreano”, que “viajava com um passaporte diplomático”, se deveu a um “ataque cardíaco”.

Na versão da KCNA trata-se de uma “conspiração contra a República Democrática do Povo da Coreia lançada pelas autoridades sul-coreanas”.

As autoridades da Malásia indicaram que o ataque foi “planeado” e que as duas mulheres tinham sido bem treinadas e, apesar de não terem acusado diretamente o regime de Pyongyang, declararam que os norte-coreanos estiveram envolvidos no crime.

Vários norte-coreanos estão a ser procurados no âmbito do caso, entre os quais um alto responsável da embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur, assim como um funcionário da companhia aérea estatal Air Koryo.

A Malásia pediu esta quinta-feira à Interpol que emita um alerta relativo a outros quatro cidadãos norte-coreanos supostamente envolvidos e que terão entretanto abandonado o país. Um outro cidadão da Coreia do Norte foi detido.

A Malásia solicitou amostras de ADN que permitam efetuar uma confirmação oficial de que a vítima, cujo corpo permanece na morgue do hospital, era mesmo o meio-irmão de Kim Jong-Un, mas a Coreia do Norte considerou o pedido “absurdo”.

Kim Jong-nam estava prestes a embarcar para Macau, onde residia, quando foi atacado pelas duas mulheres, tendo falecido enquanto era transportado para o hospital.