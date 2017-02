Administração Trump adia anúncio de novo decreto anti-imigração para a próxima semana

O governo norte-americano adiou por uma semana o anúncio de um novo decreto anti-imigração que vai substituir a ordem executiva promulgada por Donald Trump no final de janeiro e que foi temporariamente suspensa por três juízes federais de um tribunal de recursos de São Francisco. O Presidente tinha prometido para esta semana a divulgação das novas medidas de combate à imigração mas ontem fontes da Casa Branca disseram aos jornalistas que o anúncio só vai chegar na próxima semana.

A ordem executiva original, que Trump assinou a 27 de janeiro e que espalhou o caos nos aeroportos e portos dos EUA e noutras partes do mundo, proibia a entrada em território norte-americano de qualquer pessoa oriunda de um de sete países de maioria muçulmana — Iémen, Iraque, Irão, Líbia, Síria, Somália e Sudão — por 90 dias e suspendia os programas de acolhimento de refugiados, por tempo indeterminado no caso dos refugiados sírios e por 120 dias nos restantes casos envolvendo requerentes de asilo.

Depois de um juiz federal de Seattle ter suspendido temporariamente a medida, o painel de um tribunal de recursos de São Francisco a quem a administração tinha pedido que restaurasse a ordem decidiu mantê-la suspensa, sob o argumento de que o governo não conseguiu provar que as ameaças terroristas que os Estados Unidos enfrentam justificam estas interdições. A administração Trump defende que as medidas são necessárias para proteger o país e a segurança da nação, mas várias organizações não-governamentais dizem que é um decreto que discrimina muçulmanos, sobretudo tendo em conta que nenhum cidadão de qualquer dos sete países abrangidos executou atentados contra cidadãos norte-americanos em mais de 15 anos.

Reagindo à decisão judicial, Trump prometeu lutar pelo seu decreto até ao fim, garantindo que "a segurança do país está em risco" e que, se alguma coisa acontecer, os americanos devem culpar o "suposto" juiz James Robart, o magistrado de Seattle que suspendeu o decreto. Para avançar com as suas promessas de campanha de combate à imigração, Trump podia levar o caso até ao Supremo Tribunal ou optar por apresentar um novo conjunto de medidas para substituir as primeiras.

A Casa Branca disse ontem que a nova ordem, a ser apresentada na próxima semana, vai endereçar uma série de questões levantadas pelos três juízes federais de São Francisco. O novo secretário de Segurança Nacional, John Kelly, já anunciou que será "uma versão mais firme e simplificada da primeira ordem executiva".

O que esperar?

Para já não é certo de que forma é que o novo documento vai ser diferente do anterior. Documentos distribuídos aos jornalistas pelo Departamento de Segurança Nacional, revelados na terça-feira pela "Mother Jones" e outros media, apontam que o novo decreto vai, entre outras coisas:

1. expandir os atuais processos de "remoção acelerada" de imigrantes clandestinos, que autoriza uma mais rápida deportação de não-americanos apanhados sem documentos nos EUA. A administração Obama usou esta política contra imigrantes detidos a um máximo de 100 milhas (quase 161 quilómetros) da fronteira com o México que tivessem entrado em território norte-americano nas últimas duas semanas anteriores à detenção; a administração Trump pretende usá-la para deportar qualquer pessoa que tenha chegado aos EUA nos últimos dois anos e que seja detida sem documentos legais em qualquer parte do país e não apenas perto da fronteira partilhada com o país a sul;

2. reinstalar o programa 287(g), que delega mais poderes aos agentes das polícias locais para atuarem como agentes de imigração. "The Marshall Project" aponta que, entre 2006 e 2013, quando foi suspensa pela administração Obama, esta medida conduziu à deportação de 175 mil imigrantes;

3. concretizar uma política de "deportação primeiro, perguntas depois", que passa por enviar pessoas apanhadas a cruzar a fronteira EUA-México "de volta para o território nacional de onde vieram" mesmo que nada indique que estão dispostas a tentar reentrar nos EUA sem autorização. Segundo a ProPublica, esta alínea tem por objetivo resolver parcialmente os atrasos nos processos que chegam aos tribunais de imigração dos EUA e pode passar por deportar imigrantes oriundos de países da América Central para o México;

4. reforçar o correspondente ao serviço de estrangeiros e fronteiras, através da contratação de dez mil novos agentes de imigração e alfândega.

A grande alteração das medidas aplicadas pela administração Obama envolve planos para dar prioridade à deportação de imigrantes clandestinos que cometam crimes nos EUA, independentemente da natureza desses crimes. Sob a anterior presidência, os alvos deste programa eram imigrantes sem documentos que cometessem crimes graves. De acordo com o novo memorando, os agentes de imigração vão ser instruídos a deportar imediatamente qualquer pessoa a viver clandestinamente nos EUA que tenha cadastro, mesmo que por infrações menores.

Fontes do Departamento de Segurança Nacional dizem ao "New York Times" que as novas diretivas de Donald Trump não vão afetar o programa Ação Diferida para a Chegada de Crianças (DACA), que impede a deportação de imigrantes menores de idade, conhecidos como Dreamers, e que garante vistos de trabalho aos seus progenitores.

Ontem, o ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Luiz Videgaray, garantiu que o México "não vai aceitar" as políticas migratórias do vizinho, que passam ainda pelo reforço da barreira física que já divide uma parte da fronteira de mais de três mil quilómetros.