Trump pode reverter diretrizes de Obama que protegem estudantes transgénero

Declarações do porta-voz da Casa Branca fazem temer que Donald Trump tenha a intenção de fazer cair as diretrizes de proteção aos estudantes transgénero, veiculadas por Barack Obama, e que recomendam que as escolas públicas permitam aos jovens usar as casas de banho e os vestiários de acordo com o género com que mais se identificam.

Na terça-feira, quando questionado sobre a posição do Presidente sobre o tema, Sean Spicer afirmou que esta é uma questão diz respeito aos estados, e não ao governo federal.

A recomendação da administração Obama foi feita em maio. Embora não tenha força de lei, as escolas receberam o aviso de que poderiam perder o financiamento se não cumprissem com as diretrizes.

Mas a medida foi mal recebida em pelo menos 12 estados controlados pelos republicanos, que estão contra as recomendações federais e recorreram à justiça para enfrentar o governo norte-americano. Defendem que estas configuram uma interferência indevida, que fere a autonomia das escolas, tratando-se de um abuso do poder executivo. O governador do Texas, Dan Patrick, falou mesmo em “chantagem”, dizendo na ocasião que o estado preferia perder dinheiro, em vez de cumprir a orientação.

Numa carta enviada ao Presidente na semana passada, a organização Human Rights Campaign anexou a assinatura de quase 800 mães e pais, pedindo que Trump não altere a posição de Washington. Alertam para o risco de políticas de discriminção contribuirem para a criação de um ambiente escolar hostil e sublinham que “todos os estudantes merecem acesso igualitário a uma educação segura, acolhedora e de alta qualidade, independentemente de quem sejam”.