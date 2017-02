Tribunal da ONU recusa acusação contra responsável dos Khmers Vermelhos

A monja budista Im Chaem, antiga comandante distrital dos Khmers Vermelhos, estava acusa de assassínio e de crimes contra a humanidade. Chaem dirigiu um campo de concentração no Cambodja

Um tribunal no Camboja para crimes de guerra, apoiado pelas Nações Unidas, rejeitou esta quarta-feira as acusações contra Im Chaem, uma ex-comandante dos Khmers Vermelhos nos anos 1970. Os juízes consideraram que Chaem, agora monja budista, não teve um papel significativo durante o período em que morreram 1,8 milhões de pessoas sobre a ditadura de Pol Pot.

A decisão agrada ao primeiro-ministro Hun Sen, ele próprio um antigo guerrilheiro Khmer. No poder há 30 anos, Hun Sen alertou há tempos para o risco de que novos julgamentos poderiam criar uma situação de conflito capaz de fazer de regressar o Camboja à guerra civil.

Para os membros do tribunal, Chaem, de 60 anos de idade, não está sob a sua jurisdição por não ocupar um lugar no topo da hierarquia dos Khmers Vermelhos, nem ser ou um dos principais responsáveis do partido de Pol Pot.

A polícia não conseguiu deter Chaem, que estava acusada de assassínio e de crimes contra a Humanidade, assim como outros quadros dos Khmers Vermelhos acusados e que não compareceram em tribunal.

A desistência da acusação contra Chaem agrava o descrédito do tribunal que, após uma década de trabalho que implicaram uma despesa de 246 milhões de euros, apenas chegou à condenação de três pessoas.

Liderados por Pol Pot, que morreu em 1998, os Khmers Vermelhos levavam as suas vítimas à morte pela fome, tortura, exaustão ou doenças dos campos de trabalhos forçados ou através de atrozes assassínios maciços.