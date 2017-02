Presidenciais francesas: Emmanuel Macron aceita aliança proposta por François Bayrou

O candidato independente Emmanuel Macron aceitou a aliança proposta pelo candidato centrista François Bayrou, referindo que é um "ponto de viragem" na campanha para as presidenciais francesas deste ano.

Bayrou anunciou esta quarta-feira que desistia de se candidatar às presidenciais francesas "para evitar a dispersão eleitoral" e propôs uma aliança a Macron, que ocupa atualmente o terceiro lugar nas sondagens e o qual admitiu ser alguém "brilhante". A aliança que propõe é condicionada à adoção de medidas para "moralizar" a política, precisou.

Em declarações à agência noticiosa francesa AFP, Emmanuel Macron destacou que a aliança proposta por Bayrou reflete os mesmos "valores e ideias" do seu movimento "En Marche!" (Em Frente), que lançou em abril passado como rampa de lançamento da sua candidatura presidencial. O candidato presidencial de 39 anos e ex-ministro da Economia acrescentou que a oferta de Bayrou "reflete plenamente o processo de renovação e de convergência" que tem apoiado desde o início e que "é por isso que aceita".

Referindo-se ao escândalo que atingiu o candidato da direita François Fillon, suspeito de desvio de fundos públicos por ter alegadamente criado empregos fictícios para a mulher e dois filhos, Bayrou criticou como "o mais chocante" a "quase unânime aceitação destes abusos".

Franços Bayrou, de 65 anos, era creditado nas sondagens com cerca de 5% dos votos. Nas presidenciais de 2012 obteve 10%, nas de 2007, 18%, e nas de 2002, 7%. Na mesma sondagem, Macron surgia no terceiro lugar, com 17% dos votos, atrás de Le Pen (27%) e de Fillon (20%).

A primeira volta das presidenciais de França realiza-se a 23 de abril e a segunda a 7 de maio.