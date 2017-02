Polícia Metropolitana de Londres tem um novo líder. E é uma mulher

É uma estreia na sua já longa história de 188 anos. A Polícia Metropolitana de Londres (Met) anunciou esta quarta-feira que Cressida Dick é a sua nova comissária, o que faz dela a primeira mulher a assumir o comando desta força policial.

Cressida, de 56 anos, substitui no cargo Sir Bernard Hogan-Howe, que se reformou no ano passado, após cinco anos e meio no posto.

A nova comissária era o nome apontado como o mais provável. Após dois anos a trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ida para a Polícia Metropolitana representa um regresso, já que aí cumpriu 31 anos de serviço, os últimos dos quais liderando a divisão da luta contra o terrorismo.

Ao ser nomeada, Cressida Dick disse sentir-se “emocionado e honrada”, mas também ansiosa para “trabalhar novamente com as mulheres fabulosas e os homens da Met”.

Entre as várias vozes que elogiaram a escolha está a do presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, que a considera “a melhor pessoa possível” para assumir o cargo, dada a sua “vasta experiência".