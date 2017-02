Chefe de gabinete de Marine Le Pen acusada de falso emprego no Parlamento Europeu

A chefe de gabinete da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi formalmente acusada de abuso de confiança na investigação em curso sobre falsos empregos no Parlamento Europeu, anunciou fonte judicial esta quarta-feira.

Catherine Griset e o guarda-costas de Le Pen, Thierry Legier, foram interrogados na manhã desta quarta-feira por oficiais do gabinete de Investigação Criminal Anti-Corrupção depois de terem sido detidos preventivamente. Legier não foi acusado.

O Parlamento Europeu acusa Le Pen de usar fundos parlamentares para pagar a dois funcionários que trabalham para a Frente Nacional em França e não nas instalações daquela instituição, em Bruxelas, Estrasburgo ou no Luxemburgo, como ditam as normas europeias.

Preocupada que a sua imagem saia prejudicada com este caso e possa ter influência nas eleições presidenciais francesas, Le Pen referiu que está convencida de que a sua popularidade não será afetada por causa daquilo que o seu advogado designou por “manipulação” e que tudo isto tem como objetivo desestabilizar a sua candidatura. “Os franceses sabem a diferença entre casos reais e cabalas políticas”, disse Le Pen aos jornalistas, durante uma visita à prisão de Meaux-Chauconin. Anteriormente, a candidata às presidenciais francesas já havia negado ter tido um comportamento ilegal neste caso.

O interrogatório desta quarta-feira vem na sequência de uma busca policial à sede da Frente Nacional em Paris na segunda-feira, que o partido referiu ser “uma operação mediática para desestabilizar o curso da campanha presidencial”.

No início do mês, Le Pen recusou devolver os fundos alegadamente mal utilizados e o Parlamento Europeu começou a descontar mensalmente uma parte do salário da candidata, até totalizar a verba em dívida.

Apesar das investigações de que foi alvo, as sondagens de opinião continuam a dar a vitória a Marine Le Pen na primeira volta das eleições presidenciais francesas, a realizar em abril. As mesmas sondagens, todavia, antecipam uma derrota da candidata de extrema-direita na segunda volta, em maio.