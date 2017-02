Britânicos têm que ter rendimentos suficientes para poderem levar cônjugues estrangeiros para o país

A legislação que tem impedido milhares de cidadãos britânicos de terem com eles, no Reino Unido, os seus cônjugues naturais de países de fora da União Europeia, foi esta quarta-feira considerada legitima pelo Supremo Tribunal, que ressalva, contudo, que a sua aplicação não tem ocorrido de forma adequada.

De modo a evitar que fiquem dependentes do sistema social britânico, desde 2012 os cidadãos britânicos têm de possuir um rendimento mínimo anual de 18.600 libras (22.000 euros) para que o cônjugue possa juntar a eles no Reino Unido, 22.400 libras (26.000 euros) no caso de terem um filho sem cidadania britânica, a que se somam mais 2400 libras (2800 euros) por cada filho para além desse primeiro.

O Supremo considera que na aplicação da lei as autoridades têm que dar primazia ao bem estar das crianças e ter em consideração se os candidatos possuem outras fontes de rendimento.