Marine Le Pen recusou usar véu islâmico no Líbano

Marine Le Pen, candidata da extrema-direita às presidenciais francesas recusou-se esta terça-feira a usar o véu imposto às mulheres no encontro com o mufti de Beirute.

Momentos antes da reunião, elementos do gabinete do grande mufti da capital do Líbano mostrou um véu a Marine Le Pen mas a líder da Frente Nacional disse que não necessitava. "A mais alta autoridade sunita do mundo não me fez essa exigência. Por isso não vejo que tenha qualquer razão para ... Mas não é grave, transmita ao grand mufti os meus respeitos mas não me vou tapar", disse Marine Le Pen.

A líder da extrema-direita francesa referia-se à visita efetuada em maio de 2015 ao Egito onde se encontrou com Ahmed al-Tayeb, o grande iman de Al-Azhar da cidade do Cairo.

"O pedido para o uso do véu foi transmitido na segunda-feira mas ela fez saber que não o ia usar. O convite não foi anulado", tendo Marine Le Pen comparecido no local da reunião, disse à France Presse um elemento da comitiva da Frente Nacional.

Marine Le Pen encontra-se de visita ao Líbano desde domingo tendo ainda previstos encontros com o patriarca maronita Bechara Rai e com Samir Geagea, líder do partido Forças Libanesas.