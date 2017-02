Mais de 600 mil patos abatidos em França para travar gripe aviária

O ministro francês da Agricultura, Stéphane Le Foll, anunciou esta terça-feira que mais de 600 mil patos vão ser abatidos para travar a contaminação da gripe aviária.

Le Foll justifica a medida porque o “vírus deslocou-se de este para oeste” na região de Landes (sudoeste), insistindo que tem como objetivo “estabilizar” a situação.

Em declarações aos jornalistas, Le Foll acrescentou que pretende promover uma “ação de profilaxia” para que se possa retomar a produção sendo que o novo processo de abate vai prolongar-se durante várias semanas.

A decisão governamental foi tomada em conformidade com as solicitações dos produtores, após uma reunião que decorreu na semana passada, na sequência do plano de combate contra a doença declarada em França no mês de novembro de 2016.

O ministro recordou que não existe uma vacina contra a gripe aviária, provocada pelo vírus H5N8.