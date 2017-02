Le Pen não tapou a cabeça e o mufti de Beirute recusou recebê-la

O mufti de Beirute, autoridade sunita do Líbano, recusou-se esta terça-feira a receber Marine Le Pen porque a presidente da Frente Nacional francesa escusou-se a cobrir a cabeça com o véu islâmico.

Um comunicado do gabinete do mufti de Beirute, xeque Adbelatif Derian, lamenta o “comportamento inapropriado” de Marine Le Pen, que “se recusou a usar o véu islâmico, requisito para ver o mufti”.

“Le Pen tinha sido informada sobre a necessidade de cobrir a cabeça para se reunir com o mufti, mas quando chegou recusou fazê-lo, apesar dos pedidos que tinham sido feitos nesse sentido”, acrescenta o documento.

A presidente da Frente Nacional e candidata às presidenciais francesas diz que a questão “não tem importância”, mas sublinha que num encontro em 2015 com o iman do Cairo não precisou de usar o véu islâmico.

“A mais alta autoridade sunita do mundo não me fez essa exigência. Por isso não vejo que tenha qualquer razão para ... Mas não é grave, transmita ao grand mufti os meus respeitos mas não me vou tapar”, disse Marine Le Pen ao membro do gabinete do xeque Abdelatif Derian.