Austrália: avioneta cai em centro comercial

Segundo as autoridades, ainda não é possível determinar se há vítimas do acidente. A bordo do avião estavam cinco pessoas

Uma avioneta com cinco pessoas a bordo despenhou-se num centro comercial nos arredores de Melbourne, esta segunda-feira à noite (já manhã de terça-feira na Austrália). Ainda não é possível determinar se há vítimas do acidente. “Aparentemente, o que aconteceu aqui trata-se de um acidente muito, muito trágico…que potencialmente terá feito mortos”, disse Lisa Neville, responsável pela polícia de Victoria, citada pela Sky News. A avioneta dirigia-se para Kings Islanda, na Tasmânia, quando pelas 9h (22h em Lisboa) se despenhou. O centro comercial ainda não tinha aberto ao público, segundo a agência Reuters.