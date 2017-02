Atraso na divulgação do resultado das eleições causa agitação no Equador

O atraso da divulgação dos resultados finais das eleições presidenciais que tiveram lugar no domingo no Equador estão a gerar grande agitação no país, com manifestações nas ruas da capital e inúmeras acusações de fraude eleitoral.

Foi anunciado que o candidato socialista Lenín Moreno tinha 39,1% dos votos e seu principal adversário, de centro-direita, Guillermo Lasso, somava 28,3%, quando estavam contados 89,3% dos boletins de voto. Mas a divulgação dos resultados finais tem sido atrasada, tendo entretanto sido anunciado que só ocorrerá na quarta-feira

A confirmarem-se estes resultados, Moreno não conseguirá por pouco vencer na primeira volta, pois para tal precisa de obter pelo menos 40% dos votos e 10% de distância em relação ao segundo classificado.

Moreno foi vice-Presidente de Rafael Correa, que está há 10 anos à frente do país latino-americano e não pôde candidatar-se a um terceiro mandato. Os analistas preveem que os candidatos da oposição se unam na segunda volta em torno de Lasso, ditando a sua vitória.

Os apoiantes de Lasso estão desde domingo à noite nas ruas em protesto, exigindo a confirmação da segunda volta.

Na segunda-feira à noite, o ministro da Defesa e o alto comando militar tiveram de emitir uma declaração conjunta desmentindo os rumores de que alguns oficiais se tinham sublevado para defenderem o resultado eleitoral.