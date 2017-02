Alemanha aumenta efetivos das Forças Armadas após pressões dos Estados Unidos

A Alemanha vai aumentar o seu contingente militar para quase 200.000 nos próximos sete anos, anunciou esta terça-feira o ministério da Defesa, depois dos Estados Unidos terem exortado os aliados na NATO a aumentarem as despesas com a Defesa.

Em maio passado Berlim tinha já anunciado um reforço nas fileiras militares, o primeiro desde o final da Guerra Fria, mas na ocasião o ministério não excluiu novos ajustamentos.

Segundos os números esta terça-feira divulgados pelo ministério da Defesa, as Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) vão contar com mais 5.000 militares e 1.000 civis face ao previsto há alguns meses.

No total, os efetivos da Bundeswher, que no final de janeiro contava com 178.000 militares nas suas fileiras, deverão aumentar para 198.000 militares e 61.000 civis em 2024, indica a mesma fonte.

"A Bundeswher está a ser solicitada como nunca", sublinhou a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, citada no comunicado. "Fazemos tudo para suprir as faltas, incluindo no que respeita ao material", acrescentou.

Apesar de a ministra não ter sugerido uma relação, este anúncio surge um dia após o alerta do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, na sede da NATO em Bruxelas.

O responsável norte-americano pediu "progressos reais até ao final de 2017" por parte dos aliados que não respeitam um compromisso da Aliança atlântica, que implica a atribuição de 2% do PIB aos gastos com a Defesa.

De momento apenas cinco países -- Estados Unidos, Grécia, Reino Unido, Polónia e Estónia -- cumpriram esse objetivo, motivando acesas críticas da nova administração da Casa Branca.

No decurso da Conferência sobre a Segurança de Munique no passado fim-de-semana, os responsáveis alemães reafirmaram a intenção em aumentar progressivamente os seus investimentos militares mas também assinalaram que as despesas na prevenção de conflitos, como a ajuda ao desenvolvimento, também devem ser consideradas.

Os efetivos da Bundeswher, que no final da Guerra fria (1990) se elevavam a 585.000, sofreram uma redução drástica, situando-se em 185.000 militares em 2011.