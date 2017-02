Wolfgang Schäuble: “O Governo britânico só agora está a perceber o que significa o Brexit”

Na sequência do apelo feito pelo ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, numa tentativa de persuadir os britânicos a “erguerem-se” contra a saída do Reino Unido da União Europeia, o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble criticou a atitude esta segunda-feira, referindo que “agora já é tarde demais”.

O ministro alemão alertou ainda o Reino Unido de que há limites nos benefícios de um acordo de comércio com os restantes 27 Estados-membros, no âmbito do Brexit.

“Temos de evitar que o exemplo britânico seja seguido por outros Estados-membros. Essa tem sido a posição do governo alemão”, declarou Schäuble, citado pelo “Politico”.

No entanto, o ministro alemão admite que a União Europeia tem interesse em manter estreitas relações com o Reino Unido, especialmente porque “Londres vai permanecer como um centro financeiro e continuará a ser importante para a economia da UE como um todo”.