Vitória com sabor amargo para candidato de esquerda no Equador

O candidato socialista Lenín Moreno tinha 38,88% dos votos nas eleições presidenciais equatorianas de ontem quando estavam contados 80,8% dos votos. O seu principal adversário de centro-direita, Guillermo Lasso, somava 28,5%. Estes resultados provisírios deverão ditar uma segunda volta, a ser disputada a 2 de abril entre Moreno e Lasso.

Moreno foi vice-Presidente de Rafael Correa, que está há 10 anos à frente do país latino-americano e não pôde candidatar-se a um terceiro mandato. Para evitar a segunda volta teria de ter obtido pelo menos 40% dos sufrágios e uma distância de 10% em relação ao segundo candidato. Antes do anúncio dos primeiros resultados, Moreno mostrara-se confiante: “Tenho fé que iremos atingir os 40%”. Terá falhado por pouco e os analistas preveem que os candidatos da oposição se unam na segunda volta em torno de Lasso, ditando a sua vitória.

Moreno representa uma continuidade das políticas da “revolução cidadã” levada a cabo por Correa, com apostas na redução da pobreza e uma maior integração com a América Latina. O Presidente cessante fazia parte da linha esquerdista mais radical do subcontinente, a par dos venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro ou do boliviano Evo Morales. Já o ex-banqueiro Lasso prometeu reduzir os impostos, fomentar a criação de emprego, reduzir os gastos governamentais e deixar de dar abrigo ao fundador do Wikileaks, Julian Assange, na embaixada do Equador em Londres.

O escrutínio decorreu de forma muito mais lenta do que o previsto e o sítio de Internet do Governo esteve em baixo durante mais de 20 minutos, o que fez surgir nas redes sociais inúmeras acusações de fraude eleitoral. Centenas de apoiantes de Lasso manifestaram-se em frente ao Conselho Nacional Eleitoral, indicando que iriam ali permanecer até que a segunda volta fosse confirmada.