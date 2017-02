Secretário da Defesa dos EUA: guerra contra o Estado Islâmico será longa

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse esta segunda-feira em Bagdad que a guerra contra o grupo extremista Estado Islâmico vai ser longa e que as forças norte-americanas vão permanecer por algum tempo no Iraque.

"Sabemos que a guerra com este inimigo será longa", disse Mattis numa conferência de imprensa na embaixada dos Estados Unidos no Iraque, na sua primeira visita oficial ao país.

Referindo a ofensiva em curso para recuperar Mossul (norte), bastião do Estado Islâmico no Iraque, em que as forças iraquianas contam com apoio da coligação internacional, precisou: "Não prevejo que o governo iraquiano nos peça para partir imediatamente após Mossul".

A aviação da coligação, que reúne mais de 60 países, apoia as forças iraquianas no terreno desde o verão de 2014.

Mais de metade do contingente de 9.000 militares da coligação são tropas norte-americanas.

"É uma parceria", disse Mattis, antigo general dos Marines que comandou tropas na invasão do Iraque em 2003. "Houve períodos difíceis, mas não há dúvida de que [...] os responsáveis iraquianos reconhecem [...] o valor da coligação", acrescentou.

"A continuação do apoio ao Iraque é verdadeiramente necessária", disse por seu lado o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi.

À chegada à capital iraquiana, Mattis já tinha deixado claro que os Estados Unidos "não querem apoderar-se" das reservas petrolíferas iraquianas.

"Nós na América, geralmente, pagamos o gás e o petróleo e tenho a certeza que vamos continuar a pagar no futuro. Não estamos no Iraque para monopolizar o petróleo", afirmou o novo secretário norte-americano da Defesa.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse várias vezes durante a campanha eleitoral que as tropas norte-americanas que se encontram no Iraque deviam usar o petróleo iraquiano para financiar o esforço de guerra, privando os extremistas do Estado Islâmico de um meio fundamental de financiamento.