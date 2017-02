O primeiro mês de Trump em 46 frases

“Felicitações ao meu amigo Presidente Trump. Desejando trabalhar com ele para fazer a aliança entre Israel e os Estados Unidos mais forte do que nunca.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita

20-01-2017

“Rezo para que as suas decisões sejam guiadas pelos ricos valores espirituais e éticos que modelaram a história do povo americano e pelo compromisso da sua nação pelo progresso da dignidade humana e liberdade em todo o mundo.”

Papa Francisco, em mensagem enviada a Trump

20-01-2017

“[Donald Trump] não é um homem decente. Não conseguimos saber se paga impostos, ou não, quais os seus interesses e o seu alcance.”

Javier Solana, ex-secretário-geral da NATO

20-01-2017

“Conseguimos! Parabéns Donald J. Trump presidente dos Estados Unidos da América.”

David Duke, ex-líder do movimento supremacista e racista Ku Klux Klan 20-01-2017

“Vamos trabalhar em conjunto para fortalecer a nossa relação, vamos estabelecer um diálogo respeitoso com o Governo de @realDonaldTrump.”

Enrique Peña Nieto, Presidente do México

Twitter, 20-01-2017

“Fiquei surpreendido pela falta de referências no discurso do Presidente Trump à democracia e preocupado por omissões no papel dos EUA no mundo. Ficou-se por uma invocação inconclusiva sobre a devolução do poder ao povo e por uma maior determinação no combate ao terrorismo.”

Carlos César, presidente do PS

Facebook, 20-01-2017

“O bem não ganhou nestas eleições [presidenciais, que deram a vitória a Donald Trump], mas ganhará no final. Estão prontos para agitar o mundo? Bem-vindos à revolução do amor.”

Madonna, cantora, na Marcha das Mulheres em Washington

21-01-2017

“Uma plataforma de ódio e de divisão chegou ao poder ontem [na sexta-feira]. Mas o Presidente não é os EUA.”

América Ferrera, atriz

21-01-2017

“Lê-se que o Presidente Donald Trump jura acabar com a carnificina americana. Pois nós estamos aqui para jurar acabar com a carnificina de Trump.”

Michael Moore, realizador

21-01-2017

“A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas volta a marcar um discurso profundamente, não apenas racista e xenófobo, mas também um discurso que é misógino e que atenta contra os direitos das mulheres e nós precisamos de reconquistá-los.”

Marisa Matias, eurodeputada do BE

21-01-2017

“Planeio falar em breve com o Presidente Trump sobre como contrariar a ameaça do regime iraniano, que defende a destruição de Israel.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita

21-01-2017

“Eu estou também confiante de que os Estados Unidos vão reconhecer a importância da cooperação que temos na Europa para garantir a nossa defesa e segurança coletivas”

Theresa May, primeira-ministra britânica

“Financial Times”, 21-01-2017

“Desejo que no decorrer dos próximos dias e meses se possa constituir, com o novo Governo, relações de comunicação e respeito entre a República Bolivariana da Venezuela, berço de libertadores, e os Estados Unidos da América.”

Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela

22-01-2017

“Com a eleição de Donald Trump, o velho mundo do século XX finalmente acabou.”

Frank-Walter Steinmeier, ministro dos Negócios Estrangeiros alemão

“Bild”, 22-01-2017

“O México não acredita em muros mas sim em pontes. Vamos trabalhar por uma fronteira que nos una e não que nos divida”

Enrique Peña Nieto, Presidente do México

23-01-2017

“As guerras ou confrontações comerciais não produzirão vencedores, apenas prejudicarão os interesses de ambos e de todas as partes.”

Hua Chunying, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros

23-01-2017

“É claro que para se ultrapassar os danos provocados à interação russo-norte-americana durante a gestão de Barack Obama é preciso tempo e um trabalho sério”

Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros

25-01-2017

“Agora não é o momento de construir muros entre as nações.”

Hassan Rouhani, Presidente do Irão

28-01-2017

“Acolher os refugiados que fogem da guerra é parte do nosso dever.”

Jean-Marc Ayrault, ministro francês dos Negócios Estrangeiros

28-01-2017

“[A Europa deve demonstrar a Donald Trump que] é uma força, uma garantia, uma proteção e um espaço de liberdade e de democracia.”

François Hollande, Presidente francês

28-01-2017

“A Europa continua a ser a região do mundo com maior nível de democracia, liberdade e direitos humanos e com maior nível de bem-estar e progresso.”

Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol

28-01-2017

“O Presidente Trump está certo [em construir um muro na fronteira com o México]. Eu construí um muro ao longo da fronteira sul de Israel. Parou toda a imigração ilegal. Grande sucesso. Grande ideia.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

28-01-2017

“Para aqueles que fogem de perseguições, terrorismo e guerra, os canadianos vão receber-vos, independentemente da vossa fé. A diversidade é a nossa força #BemVindosaoCanadá.”

Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano

28-01-2017

“Do ponto de vista português e europeu, o acolhimento de refugiados não pode ser suspenso para refugiados do país A ou B desde que esse país seja considerado como um país inseguro, à luz do direito internacional.”

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

30-01-2016

“[A Europa] não está em boa posição para dar opiniões sobre as escolhas dos outros. Ou será que queremos esquecer que também nós, na Europa, erguemos muros?”

Angelino Alfano, ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália

“Corriere della Sera”, 30-01-2017

“A Europa é o berço da civilização ocidental e da democracia. Sem ela, não podemos ter o equilíbrio mundial que é essencial.”

Prokopios Pavlopoulos, Presidente da Grécia

30-01-2017

“Os Estados Unidos têm uma grande tradição na proteção de refugiados, espero que esta medida seja apenas temporária.”

António Guterres, secretário-geral da ONU

30-01-2017

“[Donald] Trump pode ser uma oportunidade para a Europa, uma oportunidade para [a Europa] se erguer, para se unir, para se relançar.”

Pierre Moscovici, comissário europeu dos Assuntos Económicos

31-01-2017

“Sobre o decreto que o Presidente Trump apresentou [sobre a proibição de entrada de refugiados], este governo pensa ser claro que essa política é errada.”

Theresa May, primeira-ministra britânica

01-02-2017

“Estamos a advogar com determinação a capacidade para adotar medidas muito firmes em relação à gestão das fronteiras, mas ao mesmo tempo que não sejam baseadas em nenhuma discriminação vinculada com nacionalidade, religião ou etnia."

António Guterres, secretário-geral da ONU

01-02-2017

“Eu creio que para os mais céticos bastaram duas semanas da nova presidência norte-americana para se perceber a importância de termos uma Europa forte e uma Europa unida. Uma Europa capaz de se afirmar no mundo no domínio da defesa, no domínio da política comercial, na política da gestão dos fluxos migratórios, e unida internamente.”

António Costa, primeiro-ministro

03-02-2017

“É inaceitável que haja, numa parte das declarações do Presidente dos Estados Unidos, pressão sobre o que a Europa deve ou não ser.”

François Hollande, Presidente francês

03-02-2017

“Já disse que a Europa tem o seu destino nas suas próprias mãos.”

Angela Merkel, chanceler alemã

03-02-2017

“Não tenho dúvidas de que para todos nós essa é ainda a maior prioridade política, proteger a nossa relação com os Estados Unidos contra os seus inimigos.”

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu

03-02-2017

“Longe de estar fora de controlo, a Califórnia está a criar empregos mais rápido de que qualquer outro Estado e os imigrantes são chave para a nossa prosperidade económica.”

Kevin de León, presidente do Senado da Califórnia

06-02-2017

“É o que dizemos há mais de trinta anos: que há corrupção política, económica, moral e social no sistema de poder dos Estados Unidos. Este cavalheiro [Donald Trump] chegou e tornou tudo isto evidente, antes e depois das eleições.”

Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão

07-02-2017

“Os iranianos vão fazer com que aqueles que utilizam linguagem ameaçadora se arrependam. Todo aquele que ameaçar o governo do Irão e as suas forças armadas deve saber que a nossa nação está vigilante.”

Hassan Rohani, Presidente do Irão

10-02-2017

“O número de crimes de ódio nos Estados Unidos aumentou consideravelmente assim que Donald Trump concorreu para Presidente.”

Richard Gere, ator, conhecido ativista pelos Direito Humanos

11-02-2017

“Quero agradecer ao Presidente agente laranja [Donald Trump] por perpetuar o mal por todos os Estados Unidos.”

Cantor rap Busta Rhymes, em alusão ao seu cabelo, na 59.ª edição dos prémios Grammy

12-02-2017

“A retórica de Donald Trump é bastante tóxica. A reação dos jihadistas à eleição foi quase de festa. Para eles isto tem sido uma bênção, assim como a proibição de entrada de oriundos de sete países maioritariamente muçulmanos.”

Sandra Costa, especialista em assuntos do Médio Oriente

Lusa, 13-02-2017

“Todas as comunidades de falantes de língua espanhola devem mobilizar-se em solidariedade não só com elas próprias, mas para com os países que têm sido claramente ofendidos pelo novo Presidente dos Estados Unidos, como o México.”

Mario Vargas Llosa, escritor e Nobel de Literatura em 2010

13-02-2017

“Embora possa surpreender, o Presidente Trump é uma pessoa que sabe escutar. Também é muito franco e aberto, embora esteja muito comprometido com as suas promessas de campanha.”

Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês

NHK, estação pública nipónica, 14-02-2017

“[O novo presidente dos Estados Unidos] comportou-se durante a campanha de forma inaceitável, mesmo nojenta, [com atitudes que] mostraram que fez tudo para angariar votos. Mesmo as pessoas que votaram nele estão a aperceber-se disso, mas, de alguma forma, sentem que Donald Trump merece ser perdoado.”

Greg Popovic, treinador dos San Antonio Spurs, da Liga norte-americana de basquetebol

14-03-2017

“[Donald] Trump tem o vocabulário de uma criança de 6 anos”

Peter Kuznick, professor de História na Universidade Americana em Washington

“Diário de Notícias”, 15-02-2017

“Todas as administrações norte-americanas, incluindo a de Donald Trump, sempre estiveram orientadas para a ocupação israelita e nunca atuaram para dar ao povo palestiniano os seus direitos”

Hazem Qasem, porta-voz do Hamas

15-02-2017

“Restaurar o diálogo com os serviços especiais dos Estados Unidos e outros membros da NATO é mutuamente benéfico.”

Vladimir Putin, Presidente russo

16-02-2017