Divulgadas imagens do assassínio de Kim Jong-nam

Uma estação de TV japonesa divulgou esta segunda-feira imagens do assassínio de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder da Coreia do Norte, que foi alegadamente morto na segunda-feira, no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia. O falecido era mais velho do que Kim Jong-un e como ele, filho do líder Kim Jong-il, que morreu em 2011.

As imagens terão sido captadas pelas câmaras de vigilância do aeroporto e mostram três momentos: Kim Jong-nam a ser abordado por duas mulheres – que usaram um spray como arma de ataque –, o meio-irmão do líder da Coreia do Norte a dirigir-se à polícia para queixar-se do que tinha acontecido e a altura em que Kim Jong-nam já se encontra numa área reservada para ser assistido e depois cai numa cadeira após sentir-se mal. Morreu quando estava a ser transportado de ambulância para o hospital. As autoridades ainda não confirmaram a autenticidade das imagens, mas estão neste momento a analisá-las para perceber se foram ou não manipuladas.

Quatro detidos e mais quatro suspeitos

A polícia malaia anunciou, entretanto, a detenção de quatro suspeitos de envolvimento no assassínio do meio-irmão de Kim Jong-un: uma mulher de nacionalidade vietnamita, uma mulher indonésia, um homem malaio e um norte-coreano. As autoridades da Malásia estão à caça de mais quatro suspeitos, que terão fugido de Kuala Lumpur após o crime.

O caso está a gerar tensão diplomática entre a Malásia e a Coreia do Norte, com o regime de Pyongyang a apontar críticas à investigação. Kim Jong-un não quer que o seu meio-irmão seja autopsiado na Malásia, exigindo que o corpo seja enviado imediatamente para a Coreia do Norte.

Por sua vez, o embaixador da Coreia do Norte em Kuala Lumpur disse que a investigação sobre a morte de Kim Jong-nam não é fiável e que o homem que foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur não era o irmão do líder. “A vítima é Kim Chol, um cidadão norte-coreano, como é referido no seu passaporte”, declarou Kang Chol, em conferência de imprensa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros malaio convocou o embaixador da Coreia do Norte, na sequência das acusações feitas pelo governante sobre a morte de Kim Jong-nam. Este viveu em Macau até à morte do pai, há seis anos, mudando-se depois para a Malásia. Seul e Washington acreditam que o regime de Pyongyang será responsável pela morte de Kim Jong-nam.

Kim Jong-nam chegou a ser o sucessor esperado do pai, mas caiu em desgraça ao ser apanhado com um passaporte falso no Japão, em 2001, numa tentativa de visitar a Disneylândia de Tóquio. Fez críticas à sucessão de Kim Jong-il por Kim Jong-nam e, recentemente, terá pedido clemência ao irmão, a cujo posto assegurava não ambicionar.