Wilders promete acabar com a “escumalha marroquina” que “torna perigosas as ruas” na Holanda

Geert Wilders, o candidato extrema-direita holandesa às legislativas de março, lançou no sábado a sua campanha eleitoral prometendo acabar com a “escumalha marroquina” que, na sua opinião, “torna perigosas as ruas” na Holanda. “Nem todos são escumalha, mas há muitos marroquinos na Holanda que tornam as ruas perigosas”, disse o político aos jornalistas, em Spijkenisse, cidade localizada a oeste, com forte implantação do Partido da Liberdade (PVV), que lidera. “Se quiserem recuperar o controlo do país, se quiserem devolver a Holanda aos holandeses, fazer da Holanda a vossa casa outra vez, então só há um único partido no qual devem votar”, acrescentou.

Wilders, que em dezembro do ano passado foi condenado em tribunal pelos crimes de insulto e incitação à discriminação racial, por ter prometido diminuir o número de marroquinos a viver no país num comício em 2014, afirmou ainda que os crimes cometidos por jovens marroquinos não estão a ser levados a sério.

Ebubekir Ozture, diretor de um grupo de apoio aos muçulmanos no país, criticou as declarações do candidato da extrema-direita, mas disse também que tanto os marroquinos como os muçulmanos estão já habituados a este tipo de tratamento por parte de Geert Wilders. “Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Ele já disse coisas piores sobre marroquinos e muçulmanos. Eu sei que isto vai soar estranho, mas a verdade é que as pessoas já estão habituadas”, disse o diretor, citado pelo britânico “The Guardian”. De acordo com um estudo divulgado esta semana pelo Ministério dos Assuntos Sociais holandês, e citado pela Reuters, 40% dos cidadãos turcos e marroquinos que vivem na Holanda não se sentem integrados nem aceites pela sociedade holandesa.

Em março de 2014, num comício de campanha em Haia para as eleições municipais, Wilders perguntou aos seus apoiantes se queriam “mais ou menos marroquinos a viver na cidade e no país”, ao que aqueles responderam: “Menos, menos”. “Vamos então tratar disso”, prometeu Wilders, o que levou à apresentação de mais de 6000 queixas formais contra ele junto da polícia em Haia. Nove meses depois, o político foi formalmente acusado de discriminação racial e incitamento ao ódio.

Geert Wilders, conhecido pela sua retória anti-islão e anti-imigração, lidera as sondagens com 17% das intenções de voto, seguido do atual primeiro-ministro, Mark Rutte, do Partido Liberal (VVD). As eleições legislativas holandesas, as primeiras de uma série de sufrágios que vão definir a paisagem política na Europa nas próxinas décadas (França escolhe o seu próximo presidente em abril e maio, primeira e segunda volta, respetivamente, e a Alemanha vai a votos a 24 de setembro) realizam-se a 15 de março.