Um país sem Estado não garante segurança nem futuro

Na sequência de um massacre por milícias Seleka a um campo de deslocados internos na cidade de Kaga-Bandoro no final de novembro do ano passado, um investigador da organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) encontrou-se com os seus comandantes.

Questionou-os sobre o que tinha ocorrido e eles negaram qualquer responsabilidade pelas 37 vítimas mortais. Quando o investigador retorquiu que poderiam ser punidos por aqueles atos de violência, os militantes Seleka riram à gargalhada. A noção de que alguém possa ser punido por massacres ou outro tipo de violência na República Centro-Africana (RCA) tem dimensão de anedota.

Mais do que graça de mau gosto, este sentimento ilustra a ausência efetiva de Estado, o que tem permitido, desde 2013, que se assista a uma espiral de violência sistemática que já fez muitos mortos e perto de 850 mil deslocados internos. Além de aterrorizar as populações, as milícias rivais Seleka e antiBalaka gozam de total impunidade, sentindo-se absolutamente à vontade para violar, pilhar e continuar a matar.

Há cerca de 20 anos que o Governo central perdeu o controlo sobre o território nacional. O que se passa hoje “não é uma novidade”, diz ao Expresso o português Vítor Ângelo, ex-funcionário das Nações Unidas que liderou uma missão de manutenção de paz naquele país em 2008/2010, lembrando que o Governo de Bangui passou progressivamente a limitar-se à capital, deixando fora de controlo todo o resto de um território de 623 mil quilómetros quadrados (quase mais 100 mil que a França). Vítor Ângelo conheceu bem o país onde fez “centenas e centenas de quilómetros” entre localidades. Quando chegavam a uma aglomeração importante, “não havia praticamente presença do Estado além do governador da região e mais dois ou três gendarmes que, na realidade, nem saíam dos seus escritórios”.

NUNO BOTELHO

Até à eclosão do conflito em 2013, a população encontrava-se espalhada por todo o território nacional, só que a autoridade do Estado não o abrangia. Hoje, a situação não é muito diferente, apesar da presença no território da missão de apoio internacional, com liderança africana, desde setembro de 2014, a MINUSCA. O massacre referido no relatório do HRW deu origem a um campo de deslocados internos situado à volta da base e pista de aterragem desta missão. É lá que perto de 15 mil pessoas procuram proteção da força militar internacional.

Seleka vs. antiBalaka vs. Seleka vs....

Seleka, o grupo muçulmano responsável por parte substancial da violência, depôs o Presidente François Bozizé em 2013, tendo assistido pouco depois à deposição do Presidente da sua escolha - Michel Djotodia 2013/2014 - pelos membros do grupo cristão antiBalaka (literalmente antimachete). O próprio Bozizé, que é visto por sectores da opinião como inocente nesta história, alcançou o poder no golpe de Estado que liderou e depôs, na altura, o único presidente eleito democraticamente em apenas sete anos, até que começou a liderança Seleka, por Ange-Félix Patassé. Não apoiando oficialmente a milícia Seleka, que continua ativa até ao presente, o governo tem muitos elementos que são ex-rebeldes Seleka... O que têm sofrido às mãos destes não pode servir de desconto à violência exercida durante as retaliações dos cristãos antiBalaka, que têm morto centenas de civis muçulmanos numa suposta “justiça” de olho por olho, dente por dente.

ISSEQUE SANOGO / AFP / GATTY IMAGES

Esta situação assim resumida por académicos como Mike Nelson, da Universidade Wesleyan do Conneticut, Estados Unidos, é a mais comummente veiculada para explicar o que se vive no presente da RCA. No entanto, para entender melhor a sua origem convém recuar às décadas de 80 e 90, em que se verificou o avanço dos povos pastoralistas do Sahel em direção a sul. É aí que “começa a surgir um novo conflito na RCA entre estas e as populações autóctones e os povos pastoralistas”, com a agravante de aqueles serem cristãos animistas e estes muçulmanos, diz Vítor Ângelo. O conflito estalou porque quem chegava punha em causa a agricultura e a subsistência das populações sedentárias. A ameaça foi ainda sublinhada pelos modos de viver, religiões e culturas diferentes de ambos os grupos, que rapidamente os fez entrar em choque.

Há semelhanças entra esta e a situação - mais conhecida da comunidade internacional - que se vive no Sul do Chade, em que as populações ali instaladas viram as suas terras serem invadidas por outras vindas do Sahel, simplesmente, esclarece Vítor Ângelo, “na RCA temos uma situação mais grave porque a autoridade do Estado não existia”. Por isso, “as confrontações aconteciam ao nível das comunidades e não havia nenhuma autoridade reguladora capaz de fazer a ponte entre os interesses de uns e outros”. “Este é que é o grande conflito” e não verdadeiramente a questão religiosa, substancia Vítor Ângelo.

A República Centro-Africana não é o único país da África Central cuja instabilidade afeta os países vizinhos. Os limites das fronteiras de áreas tão vastas são abstrações indefensáveis em termos práticos. “Estamos a falar de espaços vastíssimos em que não há autoridade pública e de regiões em que possuir uma Kalashnikov é um modo de vida e faz parte da sobrevivência de algumas daquelas populações”, diz Ângelo. O agravamento das condições de vida provocado pela galopante desertificação extrema a luta pela sobrevivência e, com ela, a luta contra quem possa ameaçá-la.

O atual consultor nas áreas da segurança, defesa e resolução de conflitos resume deste modo as três preocupações da região: o Sahel; o Darfur, com o qual a RCA faz fronteira e de onde chegam muitos dods combatentes que operam no país fazendo fundamentalmente caça furtiva; e o canto da RCA que faz fronteira com o Sudão e a República Democrática do Congo, onde ainda se acantonam os homens de Joseph Kony, o Exército de Resistência do Senhor (Lord’s Resistance Army).

“Os conflitos preveem-se, mas não se conseguem evitar”, diz Vítor Ângelo. A capacidade de perceber que um país está a passar de uma situação de rutura a conflito existe. Porém, “convencer o Conselho de Segurança das Nações Unidas a agir antes que um conflito estale é a grande dificuldade”. E essa será provavelmente “uma das grandes dificuldades com que o secretário-geral António Guterres se irá confrontar”, conclui.