Forças iraquianas retomam duas localidades ao sul de Mossul

As forças iraquianas retomaram duas localidades situadas no sul de Mossul no âmbito das operações lançadas este dominfo para reconquistar a parte ocidental da cidade, nas mãos do Estado Islâmico

O general Abdoulamir Yarallah anuncia este domingo, em comunicado, a tomada de Athbah e de Al-Lazzagah por unidades das forças de resposta rápida do Ministério do Interior e da polícia iraquiana.

Estas duas localidades são as últimas antes do aeroporto de Mossul, ainda controlado pelo Estado Islâmico. O aeroporto, atualmente desativado, e a base militar adjacente, estão situados na periferia sul de Mossul, junto à margem leste do rio Tigre, que atravessa a cidade.

A situação não evoluiu nas últimas semanas na frente sul, onde as forças iraquianas envolvidas esperavam a conclusão das operações de reconquista de Mossul-leste, retomada aos islamitas em janeiro.

Este domingo, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anuncia o lançamento de operações militares para recuperar a parte ocidental da cidade de Mosul controlada pelo grupo radical.

O exército iraquiano e as forças curdas lançaram no passado dia 17 de outubro uma ofensiva para libertar Mosul, controlada pelos 'jihadistas' desde junho de 2014, e conseguiram o controlo da parte leste da cidade em janeiro, após semanas de combates intensos.

O primeiro-ministro iraquiano tinha inicialmente prometido que Mossul seria retomada até ao final de 2016, mas recentemente referiu-se a um prazo de mais três meses