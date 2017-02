“Compromisso dos EUA com a NATO é inquebrável”, garante Mike Pence

Naquele que tem sido apresentado como o seu primeiro grande discurso sobre a política externa norte-americana, o vice-presidente Mike Pence garantiu que o compromisso dos EUA com a NATO é “inquebrável”. “O Presidente pediu-me para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos apoiam fortemente a NATO e que seremos firmes no nosso compromisso com a Aliança Atlântica”, afirmou Pence, à margem da 53ª edição da Conferência Internacional da Segurança, que decorre até domingo em Munique, na Alemanha.

Pence discursou durante quase 20 minutos e, assegurando várias vezes que estava a falar em nome do Presidente Donald Trump, disse que os EUA vão manter-se ao lado da Europa, porque “os valores que partilham são os mesmos - liberdade, democracia e justiça”. O vice-presidente apelou ainda a que haja um maior compromisso financeiro por parte dos seus parceiros na NATO. “A Europa reclama um maior compromisso financeiro da nossa parte (...), mas a promessa de partilhar o fardo não foi cumprida durante muito tempo”. Donald Trump, disse o vice-presidente, “espera que os seus aliados mantenham a sua palavra” e que façam “mais em matéria de partilha de despesas militares”. “Nós faremos todos os esforços (...). A Alemanha conhece bem as suas responsabilidades”.

Mas o discurso e a postura adotada por Mike Pence em relação à NATO, embora diferentes das declarações e atitude de Trump durante a campanha eleitoral, quando chegou a criticar várias vezes a Aliança Atlântica, não convenceram todos os participantes. Numa mensagem partilhada na sua conta no Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Marc Ayrault, chamou a atenção para o facto de “não ter sido dita uma única palavra sobre a União Europeia”. Já o senador democrata Chris Murphy escreveu na mesma rede social que parece que os EUA “têm dois governos”, um que “sublinha os valores partilhados pelos EUA e a Europa” (o governo de Pence) e outro “que abre guerra contra esses valores” (o governo de Trump).

A 53.ª edição da Conferência de Segurança de Munique, que decorre até domingo, junta na cidade alemã Chefes de Estado e de Governo e ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa para debater questões consideradas essenciais no que diz respeito à segurança. Entre os participantes, encontram-se o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Além de Mike Pence e do secretário da Defesa James Mattis, é esperada também a presença de John Kelly, secretário da Segurança Interna dos EUA.

Angela Merkel pede aos EUA que apoiem UE, Nações Unidas e NATO

Depois de Mike Pence, foi a vez de Angela Merkel subir ao púlpito. A chanceler alemã apelou aos EUA para que apoiem e tornem mais fortes organizações como a União Europa, as Nações Unidas e a NATO, uma vez que, na sua opinião, “agir em conjunto fortalece todos os países”. “Será que vamos ser capazes de continuar a trabalhar bem juntos ou vamos todos assumir papéis individuais?”, questionou Merkel, que espera que os países da aliança atlântica encontrem pontos de convergência. “Vamos juntos fazer um mundo melhor porque assim tudo fica mais fácil para cada um de nós”.

Angela Merkel reconheceu, contudo, que é necessário “melhorar as estruturas multilaterais internacionais comuns” e garantiu que a Alemanha está comprometida com o objetivo da NATO de contribuir com 2% do PIB (Produto Interno Bruto) para a defesa, em vez dos atuais 1,3%. “Faremos tudo o que pudermos para cumprir este compromisso, mas acredito que a NATO, apesar de ter muito interesse para a Europa, também tem para os Estados Unidos. É uma aliança muito forte onde estamos unidos”, sublinhou a chanceler alemã