A semana da revolta dos espiões

Ao 27.º dia do novo governo norte-americano, em pouco mais de uma hora, a Administração de Donald Trump tornou-se alvo de três potenciais investigações.

Primeiro veio a recomendação feita pelo gabinete de ética governamental sobre Kellyanne Conway, que “deve ser alvo de uma ação disciplinar” por ter feito publicidade à linha de roupa de Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente.

Meia hora depois, o republicano que dirige a comissão de supervisão da Câmara dos Representantes, Jason Chaffetz, anunciava que o Presidente pode vir a ser alvo de um inquérito por ter discutido informações confidenciais com amigos e aliados na sua casa de férias em Mar-a-Lago durante o fim de semana (um encontro no qual alguém terá denunciado, através da publicação de uma fotografia nas redes sociais, a identidade do homem que mantém seguros os códigos das bombas nucleares dos EUA).

Logo a seguir, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, sublinhava que é “altamente provável” que o Senado investigue a fundo as alegadas ligações de membros do governo à Rússia, de Vladimir Putin, após o general na reforma Michael Flynn ter sido forçado a demitir-se do cargo de conselheiro de segurança nacional por ter ocultado do vice-presidente Mike Pence que discutiu o levantamento das sanções a empresas e personalidades russas com o embaixador do país em Washington em dezembro, antes de o governo tomar posse.

Flynn, um caso particularmente bicudo

São três controvérsias distintas, três potenciais dores de cabeça para uma Casa Branca onde Trump garante estar a haver “zero caos”, apesar da acumulação de escândalos, potenciais ilegalidades, conflitos de interesse e o fantasma russo a pairar sobre as cabeças dos homens do Presidente e dele próprio. O caso de Michael Flynn é particularmente bicudo e, apontava esta semana a “Foreign Policy”, está só a começar.



“A Casa Branca diz que Mike Flynn agiu à revelia” quando contactou Sergei Kislyak para discutir como anular as sanções impostas pela administração Obama, “mas não há boas razões para acreditar nisso”, refere a revista. “Dado que a história de Flynn tem um princípio, um meio e um fim, é tentador tratar este escândalo como estando essencialmente encerrado e virar as atenções para a avalancha de outras controvérsias a envolver a Casa Branca de Trump” mas isso “seria um erro grave” — “os ficheiros Trump-Rússia, que dizem respeito a questões fundamentais de segurança nacional, merecem muito mais escrutínio do Congresso, dos media, das autoridades e do público, mais do que qualquer outra das muitas alegadas transgressões” do Presidente e da sua equipa. As chamadas de Flynn, aparentemente ilegais porque a lei proíbe contactos diplomáticos de cidadãos privados com membros de governos estrangeiros, são apenas o início, não o fim, do escândalo em questão.

Trump continua empenhado em desacreditar a imprensa, que a cada dia destas primeiras semanas foi recebendo novas informações privilegiadas avançadas por fontes internas da Casa Branca sobre os desvarios e querelas do governo e por fontes das agências de espionagem sobre as ditas relações Trump-Putin.

Funcionários em “modo de sobrevivência”

Dizem que Flynn só foi afastado porque o secretário de Defesa, James Mattis, e o diretor da CIA, Mike Pompeo, se recusaram a trabalhar com ele (um homem que até membros do Partido Republicano, como o antigo chefe da diplomacia Colin Powell, descrevem como um “louco de direita”). Dizem que, neste momento, há já vários funcionários da Casa Branca em “modo de sobrevivência” e “com um medo de morte” do que pode vir a acontecer ao leme de Trump. Dizem que membros da campanha do candidato republicano mantiveram “contactos recorrentes” com agentes das secretas russas ao longo da corrida presidencial.

O Presidente pode não admitir mas parece não haver dúvidas de que o seu governo está envolvido numa “aura Watergate”, como aponta o site “Axios”, alvo de “revelações constantes e complicadas das agências de espionagem e das autoridades federais”, marcado por “desmentidos” em catadupa e enredado numa competição frenética entre as grandes organizações de media para verem qual delas vai conseguir derrubar o Presidente. A julgar pelo que aconteceu até agora, a possibilidade de Pence substituir Trump antes de os quatro anos de mandato terminarem parece cada vez mais inevitável. E a Rússia pode ser o derradeiro prego do seu caixão político.

A pergunta para a qual encontrar respostas

Afinal, quem é que disse a Michael Flynn para ligar ao embaixador russo? Nesse dia ominoso que foi a passada terça-feira, o “Politico” lembrava que é esta a pergunta para a qual se devem procurar respostas. “Vamos parar de nos focar na demissão [de conselheiro] e começar a focar a atenção no que realmente interessa aqui: o mistério das ligações de Trump à Rússia”, pediu Daniel Benjamin. “Estou convencido de que Flynn não ligou ao embaixador Kislyak de livre e espontânea vontade. Flynn é um bit numa história muito maior sobre a relação do Presidente com o Kremlin e é nessa história que a imprensa tem de se focar.”

É um facto que, depois de ter sido despedido por Obama da Agência de Serviços de Informação de Defesa, pelo seu “comportamento errático”, o general na reforma recebeu dinheiro para participar em programas do canal Russia Today, que é financiado pelo governo russo, e que em dezembro de 2015 acabou sentado ao lado de Vladimir Putin num jantar desse canal. Mas também é um facto que, ao longo da sua carreira pós-militar, foi um duro crítico das políticas seguidas pelo Presidente russo, ao contrário de Trump, que por causa da sua aparente predileção por Putin continua às avessas com toda a comunidade de serviços secretos norte-americanos.

Estudar “o que se está a passar”

Perante os renovados ataques do líder norte-americano aos espiões, e a ausência de ataques ao homem que lidera o tradicional arquirrival dos EUA, um antigo analista da Agência de Segurança Nacional disse esta semana que as agências de informação já estão preparadas para destruir Trump. “A guerra [das secretas] está a chegar a um novo nível”, escreveu John Schindler numa série de tweets. “Acabei de receber [um email] de um amigo que é um funcionário destacado [da comunidade de espionagem] que começa: ‘Ele [Trump] vai morrer na prisão.’ O problema não reside nas agências secretas dos EUA. O problema é o conluio do Presidente com as agências secretas russas. Há muitos pormenores, mas o âmago da questão é simples.”

Não se sabe quão simples vai ser comprovar esse âmago. Falta o Partido Republicano embarcar nos esforços para afastar o empresário da presidência. “Toda a gente está enervada com o que tem lido, mas não vamos tomar decisões com base em manchetes da imprensa”, referia esta semana o senador republicano Lindsey Graham em entrevista ao “The Hill”. Ao mesmo jornal, Bob Corker, o republicano que dirige a comissão de relações externas do Senado, admitiu que as exigências para que seja o Presidente seja investigado “ganharam momentum nas últimas 48 horas”, logo a seguir à demissão de Mike Flynn. “[Mas] ainda não estou preparado para isso. Posso dizer que estou a debater, não com uma comissão específica mas com outros [membros do Senado], a melhor forma, a forma mais completa, de entender o que se está a passar.”