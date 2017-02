Sobe para 59 número de mortos em atentado em Bagdade

O balanço do atentado com um carro armadilhado ocorrido na quinta-feira no sudeste de Bagdade foi atualizado esta sexta-feira para os 59 mortos, no mesmo dia em que o ataque foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).

O balanço anterior dava conta de pelo menos 52 mortos e mais de 50 feridos, enquanto o número de sinistrados indicado agora é de 66.

Numa declaração divulgada esta sexta-feira, o Daesh refere que os seus combatentes detonaram um carro estacionado entre um grupo de apóstatas num bairro no sul da capital iraquiana na quinta-feira.

No dia do atentado, a agência de propaganda Aamaq, com ligação ao grupo jiadista, que tem reivindicado a maioria dos recentes ataques, tinha noticiado o atentado, indicando que tinha tido como alvo "uma concentração de xiitas".

Os xiitas são considerados apóstatas para o grupo radical, que é sunita.

Bagdade tem sido palco de atentados à bomba quase diários, reivindicados pelo Estado Islâmico, no que é visto como uma tentativa de distrair a atenção numa altura em que os jiadistas perdem território ao longo das linhas da frente no norte e oeste do Iraque.