Se Mugabe morrer, candidata-se como cadáver, diz a sua mulher

A mulher do presidente do Zimbabwé, Grace Mugabe, disse que o seu marido deve concorrer às eleições do próximo ano mesmo que morra antes. Robert Mugabe, no poder há quase quatro décadas, vai fazer 93 anos. Embora ele tenha reduzido as suas aparições públicas, estão previstas celebrações nacionais na próxima semana.

Com apenas 51 anos, Grace tem sido objeto de muitas críticas ao longo dos anos – entre outros motivos, pela quantidade de dinheiro que gasta numa altura em que a economia se encontra de rastos e a miséria grassa no país. Agora ela acusa funcionários do Zanu-PF, o partido governamental, de quererem ficar com o lugar do marido. E diz que Mugabe deve constar dos boletins de voto no próximo ano, independentemente do que lhe possa entretanto acontecer.

“Se Deus decidir levá-lo, candidatá-lo-emos como cadáver”, disse Grace num comício. “Quem quer que estava com Mugabe em 1980 [o ano em que o país se tornou independente] não tem direito de lhe dizer que ele é velho. Se querem que ele vá embora, têm de ir com ele.” Robert Mugabe já afirmou várias vezes a sua intenção de se manter vivo e no poder até aos cem anos.