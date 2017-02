Scott Pruitt, que disse não acreditar nas alterações climáticas, vai liderar a Agência de Protecção Ambiental

O Senado norte-americano aprovou esta sexta-feira Scott Pruitt para dirigir a Agência de Proteção Ambiental (EPA em inglês). Esta era uma votação controversa, dado que enquanto procurador-geral de Oklahoma, Pruitt interpôs várias ações judiciais contra a regulamentação desta agência para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa pela indústria do carvão. Também chegou, inclusive, a pedir a dissolução de grande parte da autoridade da EPA.

Vários críticos, incluindo democratas, grupos ambientais e até mesmo atuais funcionários da EPA têm vindo a fazer duras críticas a Pruitt, por ser um opositor da agência que vai agora liderar, bem como aos estreitos laços que possui com a indústria de combustíveis fósseis, que também vai regulamentar. Quer opositores como apoiantes de Pruitt assumem que este está bem posicionado para ajudar a cumprir as promessas da campanha de Trump para desmantelar a EPA e dispensar os seus funcionários.

No Senado, Scott Pruitt recolheu 52 votos a favor e 46 contra. A republicana Susan Collins, argumentando que Pruitt tem visões “fundamentalmente diferentes” das suas sobre o papel da EPA, votou contra, segundo o “The New York Times”. Já os democratas Joe Manchin III e Heidi Heitkamp, ambos senadores de estados ricos em carvão e em que geralmente os eleitores se opõe às regras ambientais, votaram a favor de Pruitt.

Durante toda a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta-feira, os senadores democratas protestaram no Senado contra a nomeação de Pruitt. Também pediram ao senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana, que adiasse o voto de confirmação até à próxima terça-feira, uma vez que se trata da data limite para o escritório do procurador-geral de Oklahoma apresentar cerca de 3 mil emails de Pruitt relacionados com comunicações com a indústria de combustíveis fósseis. No entanto, os protestos democratas não tiveram qualquer efeito.