Infanta Cristina vai mudar-se para Portugal. Marido condenado a seis anos de prisão

Iñaki Urdangarin foi condenado a seis anos e três meses de prisão por prevaricação, fraude, tráfico de influência, entre outros crimes. Fica ainda obrigado a pagar uma multa de 512 mil euros. Infanta Cristina de Espanha foi absolvida de dois crimes fiscais no caso Nóos e vai mudar-se para Portugal

A infanta Cristina, irmã do rei espanhol, foi absolvida de dois crimes fiscais no caso Nóos e vai mudar-se para Portugal com os seus quatro filhos. O marido, Iñaki Urdangarin, foi condenado a seis anos e três meses de prisão por fraude e desvio de dinheiros públicos e terá ainda de pagar uma multa de 512 mil euros, de acordo com o “El País”.

Diego Torres, ex-sócio do marido da infanta Cristina, foi condenado a oito anos e seis meses de prisão e ainda ao pagamento de uma multa no valor de 1,7 milhões de euros, e o ex-presidente do governo das Ilhas Baleares, Jaume Matas, foi condenado a três anos e oito meses de prisão. A infanta Cristina, que neste momento se encontra em Genebra com a sua família, foi absolvida, mas terá de pagar uma multa de 265.088 euros.

