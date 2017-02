Documento mostra que Trump quer mobilizar 100 mil militares para fiscalizar imigrantes ilegais. Casa Branca nega

Um documento a que a Associated Press (AP) teve acesso mostra que Donald Trump queria mobilizar 100 mil militares da Guarda Nacional para fiscalizar os imigrantes ilegais nos Estados Unidos da América. São 11 páginas que preveem que os militares patrulhem os Estados da Califórnia, Arizona, Novo México, Texas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado Oklahoma, Arkansas e Louisiana.

“Isto é 100% mentira. Não há qualquer intenção de utilizar os militares da Guarda Nacional para caçar imigrantes ilegais”, disse Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, quando questionado pela AP.

Segundo o documento, revelado esta quinta-feira, assinado pelo secretário da Segurança Interna John Kelly, caberia aos governadores de cada Estado decidir se queriam incluir os seus militares neste patrulhamento.

Servia como uma espécie de guia para implementar a ordem para implementar a ordem executiva, assinada a 25 de janeiro por Trump e agora suspensa, que proíbe a entrada de cidadão de sete países maioritariamente muçulmanos. A intervenção de tropas seria autorizada “para executar as funções de um departamento de imigração relativamente à investigação, apreensão e detenção de estrangeiros nos Estados Unidos da América”.

A acontecer, esta não seria a primeira vez que a Guarda Nacional faria a fiscalização da entrada de imigrantes ilegais no país. Segundo a AP, já patrulharam as zonas próximas da fronteira Estados Unidos e o México, mas nunca foi um recurso utilizado em outros locais do país. Entre os Estados referidos no documento, apenas Califórnia, Arizona, Novo México e Texas fazem fronteira com o México.

O mesmo documento menciona ainda a contratação de mais cinco mil agentes para as fronteiras e a construção de um muro ao longo de toda a fronteira.