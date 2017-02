Pelo menos 18 mortos em ataque terrorista com carro-bomba em Bagdade

Pelo menos 18 pessoas morreram e 42 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um ataque suicida na área de Habibiya, próximo de Sadr City, no norte de Bagdade.

Um bombista suicida fez-se explodir num veículo carregado de explosivos numa rua local, com várias garagens e vendedores de automóveis, segundo a BBC. Trata-se do atentado mais mortífero registado no país deste o início do ano.

O ataque ocorreu um dia depois de um outro carro armadilhado ter explodido na zona sul de Bagdade, causando quatro mortos. Nenhum grupo reivindicou ainda a autoria do atentado, mas as suspeitas recaem sobre o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), que tem levado a cabo frequentes ataques na região.

A capital iraquiana e outras cidades do país têm sido palco de vários ataques terroristas, desde que o exército de Bagdade e a coligação internacional iniciaram no ano passado uma operação contra o Daesh.

O último bastião do grupo terrorista no país é a cidade de Mossul, que foi tomada pelo Daesh no verão de 2014. Em meados do mês passado, o exército do Iraque anunciou a recuperação da zona leste da cidade, mas segundo o primeiro-ministro iraquiano serão necessários mais três meses para expulsar os jiadistas de Mossul.