Condutor sacrificou o seu Tesla para salvar condutor desmaiado

Ao aperceber-se que o condutor do veículo à sua frente estava inconsciente, Manfred Kick ultrapassou-o e ficou na sua frente, para que o carro se imobilizasse com o embate. A Tesla vai recompensá-lo pela atitude, assumindo os estragos

Manfred Kick circulava no seu Tesla Model S numa auto-estrada perto de Munique, na Alemanha, quando se apercebeu que algo de errado se passava com o condutor do veículo que seguia à sua frente. A decisão que tomou nos minutos seguintes valeu-lhe o estatuto de herói.

Kick aproximou-se do Volkswagen Passat Variant e ultrapassou-o devagar, o que lhe permitiu perceber que o condutor estava com a cabeça encostada ao volante, inconsciente.

Resolveu então ‘travar’ o carro usando o seu próprio veículo, colocando-se à sua frente, para que o embate fizesse parar o Volkswagen.

Por ter impedido um mais que provável acidente com consequências mais dramáticas, o alemão de 41 anos acabou nas páginas dos jornais, elogiado pela sua atitude.

O sangue frio de Kick também não passou despercebido a Elon Musk, o CEO da Tesla, que resolveu compensar o gesto, oferecendo-se para pagar a reparação do Tesla danificado.