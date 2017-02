Rússia nega contactos com elementos da campanha presidencial de Trump

Na sequência da notícia do “The New York Times” publicada esta terça-feira, sobre os alegados telefonemas intercetados entre responsáveis dos serviços de informação russos e membros da campanha presidencial de Donald Trump, o porta-voz do Kremlin pediu para “não se acreditar em relatos de jornais”. Dmitry Peskov, numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira em Moscovo, rejeitou o contacto da Rússia com os membros da campanha de Trump e sublinhou que é “muito difícil, neste momento, diferenciar [os jornais] de falsidades e de invenções”.

Estas novas informações surgiram um dia depois do conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, ter renunciado ao cargo, após informações de que teria mentido ao vice-presidente, Mike Pence, e a outros funcionários americanos sobre os seus contactos com a Rússia.

O diário “The New York Times” noticiou na terça-feira que responsáveis russos teriam entrado em contacto com Paul Manafort, que foi durante um breve período diretor da campanha de Trump e que apresentaria a demissão após ter sido alvo de suspeitas de corrupção, nomeadamente por ligações ao partido do antigo presidente da Ucrânia, o pró-russo Viktor Yanukovych.

Citando “quatro atuais e antigos funcionários norte-americanos”, o jornal norte-americano referiu que chamadas telefónicas intercetadas e registos telefónicos revelaram contactos repetidos com os serviços de secretos de Moscovo. Os responsáveis recusaram ser identificados e dar o nome de outros elementos da campanha de Trump que terão sido contactados pelos russos.

Salientando que as fontes citadas pelo jornal eram anónimas, Peskov afirmou que “talvez tenha chegado a altura de alguém falar abertamente sobre tudo isto”.

O teor das alegadas chamadas telefónicas não foi divulgado.