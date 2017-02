Moscovo testa Donald Trump com violação de tratado de armas

Membros da administração de Donald Trump avançaram esta terça-feira ao "New York Times" que foi concluído que a Rússia avançou com a instalação de um sistema de mísseis-cruzeiro em violação de um tratado de controlo de armas assinado com os Estados Unidos na reta final da Guerra Fria.

A alegada violação acontece num momento de profundas suspeitas sobre alegadas ligações do novo governo norte-americano às autoridades russas, que esta semana conduziram à primeira baixa da administração Trump, acompanhada de notícias sobre contactos recorrentes entre membros da equipa do Presidente e figuras do governo de Vladimir Putin durante o ano que precedeu as eleições presidenciais de novembro.

Há três anos, a administração Obama tinha acusado os russos de violarem o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), assinado em 1987, com um teste de mísseis-cruzeiro como aquele que agora, e segundo as fontes citadas pelo "New York Times", já está totalmente operacional. Funcionários do governo federal já antecipavam que o governo russo fosse autorizar um novo teste apesar dos esfoçros diplomáticos do anterior governo para que Moscovo corrigisse essa violação.

Pelo timing dos acontecimentos, a violação do INF representa um grande desafio à nova administração norte-americana, numa altura em que crescem as suspeitas sobre ligações duvidosas de pessoas próximas do Presidente dos EUA à Rússia de Putin. Moscovo continua a desmentir ter violado o tratado em questão. Mas fontes do governo Trump garantem que as agências secretas concluíram que o míssil russo foi testado e ficou operacional no final do ano passado, semanas antes de o empresário tomar posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos.

Outra fonte oficial avançou entretanto que, a 10 de fevereiro, vários aviões militares russos se aproximaram perigosamente de um contratorpedeiro da Marinha norte-americana que está estacionado no Mar Negro, incidentes que essa fonte diz serem "inseguros e pouco profissionais". O Ministério da Defesa russo também desmente essa informação, oficialmente confirmada por Danny Hernandez, porta-voz do Comando EUA-Europa. A fonte fala em três incidentes distintos a envolver o USS Porter e aviões russos. "Tais incidentes são preocupantes porque podem resultar em acidentes e erros de cálculo."

As duas notícias surgem depois de o general Michael Flynn ter sido forçado a demitir-se do Conselho de Segurança Nacional, 24 dias depois da tomada de posse de Trump, por não ter revelado ao vice-presidente Mike Pence o conteúdo de conversas telefónicas mantidas com o embaixador da Rússia nos EUA em Dezembro.

CARLOS BARRIA/Reuters

A administração continua a defender que não houve qualquer ilegalidade nos contactos de Flynn com Sergei Kislyak, durante os quais o general na reforma terá discutido como anular as sanções impostas ao diplomata russo pela anterior administração. Segundo Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, Trump sabia "há semanas" que Flynn falou com Kislyak antes de o governo tomar posse – uma violação da lei, que proíbe cidadãos privados de discutirem questões políticas com diplomatas estrangeiros – e decidiu exigir ao general que se demitisse porque já não podia confiar nele, após este ter ocultado de Mike Pence que discutiu as sanções com o representante russo.

Na sequência da sua demissão na segunda-feira à noite, naquela que foi a primeira baixa do governo Trump, o "New York Times" noticiou esta terça-feira que, após surgirem as primeiras suspeitas de ingerência russa na campanha presidencial dos EUA, as agências secretas e outras autoridades norte-americanas interceptaram telefonemas "recorrentes" entre pessoas próximas do candidato Trump e outras ligadas ao governo russo.

De acordo com quatro fontes sob anonimato, registos telefónicos e chamadas interceptadas pelas agências de informação mostram que membros da campanha de Trump e outras figuras associadas ao agora Presidente mantiveram "repetidos contactos" com altos funcionários das agências secretas russas antes da ida às urnas em novembro. É mais uma acendalha na fogueira de suspeitas sobre a ingerência russa nas eleições a favor de Trump, a juntar a outras informações avançadas no último mês como a existência de um dossiê com pormenores escabrosos sobre o Presidente que o FSB (ex-KGB) terá compilado nos últimos anos para o manter sob controlo.