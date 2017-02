Governo britânico rejeita petição para cancelar visita de Estado de Donald Trump

O governo britânico rejeitou oficialmente esta terça-feira a petição assinada por 1,8 milhões de cidadãos britânicos onde era pedido que a visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido fosse cancelada. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que vai avançar com "a total cortesia" de convidar o controverso Presidente norte-americano a fazer uma visita de Estado ao país durante este ano.

"O governo acredita que o Presidente dos Estados Unidos merece a total cortesia de uma visita de Estado", disse o gabinete de diplomacia do governo de Theresa May, em reação à petição lançada no site do Parlamento britânico. "Aguardamos para dar as boas-vindas ao Presidente Trump assim que as datas e os pormenores [da visita] sejam ultimados."

No documento, o governo diz que "reconhece as fortes opiniões expressas pelos muitos signatários desta petição", mas sublinha que "não apoia a petição". "Durante a sua visita aos Estados Unidos a 27 de janeiro de 2017, a primeira-ministra, em nome de sua majestade a Rainha, convidou o Presidente Trump para uma visita de Estado ao Reino Unido este ano. O convite foi aceite e reflete a importância da relação entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido."

Na segunda-feira, Downing Street tinha rejeitado a proposta de alterar a visita oficial de Londres para Birmingham para evitar que Trump enfrente protestos em larga escala contra o seu governo quando aterrar na capital britânica. No dia anterior, o líder da Câmara dos Comuns, David Lidington, tinha avançado que as discussões sobre esta visita, "ainda em curso", têm muitas "variáveis".

No texto da petição rejeitada esta terça-feira pelo governo lê-se que Trump "não deve ser convidado para fazer uma visita de Estado oficial porque isso irá causar embaraço a sua majestade a Rainha": "A misoginia e vulgaridade bem documentadas de Donald Trump desqualificam-no de ser recebido por sua majestade a Rainha ou pelo príncipe de Gales. Por esse motivo, durante o seu mandato na presidência, Donald Trump não deve ser convidado a fazer uma visita oficial de Estado ao Reino Unido."

Apesar de ter sido rejeitada pelo executivo conservador, a petição vai mesmo assim ser debatida pelos deputados em Westminster; qualquer petição formal criada no site do Parlamento que ultrapasse as 100 mil assinaturas deve ser considerada para debate pelos deputados eleitos.

Ativistas ligados à coligação Stop Trump, que inclui deputados de vários partidos com assento parlamentar, membros dos sindicatos e membros de associações e grupos da sociedade civil, continuam a prometer organizar o maior protesto antirracismo da História da Grã-Bretanha a propósito da visita do Presidente dos EUA ao país.