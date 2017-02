Ignorância, lamento, desgraça, burburinho e porrada: 5 ensaios sobre Trump

Clara Ferreira Alves analisa “aquele” olhar de Trump para as mulheres (“cabe-me, enquanto mulher, partilhar o conhecimento que só o género autoriza”) - trata-se de um ensaio de porrada. Daniel Oliveira elabora sobre a ditadura do burburinho. Ricardo Costa explica porque considera um erro afastar Trump por via da desgraça de um impeachment. Pedro Mexia lamenta ver gente à direita achar que tudo isto é normal (e é preciso ler o texto para saber devidamente o que é o “isto”). Henrique Raposo escreve sobre a ignorância eurocêntrica relativa a Trump. O Expresso Diário publicou cinco ensaios sobre o homem mais falado do mundo inteiro. A intensidade, profundidade e diversidade destes ensaios leva-nos a publicá-los todos juntos e com acesso gratuito