Avalanche mata pelo menos 4 pessoas nos Alpes franceses

Nove pessoas foram apanhadas na derrocada, que aconteceu na estância de Tignes, em plenas férias escolares. Opserações de socorro continuam e não se sabe ainda se todas as vítimas foram já localizadas e retiradas da neve

Pelo menos quatro pessoas morreram esta manhã devido a uma avalanche num sector fora das pistas da estância de esqui de Tignes, nos Alpes franceses (sudeste), anunciaram os serviços de emergência.

Trata-se do mais grave acidente de esqui em França desde que começou a época dos desportos de inverno.

Nove pessoas foram apanhadas na avalanche, que tinha uma frente de 400 metros e que aconteceu em plenas férias escolares.

Pouco antes das 12h locais (11h em Lisboa), as equipas de resgate mantinham as operações, mas não se sabia ainda se todas as vítimas foram já localizadas e retiradas da neve.

O acidente ocorreu num sector a 2100 metros de altitude.

As equipas de resgate estão a receber ajuda de elementos com cães e de monitores de esqui de outras estâncias vizinhas.