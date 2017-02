Steinmeier é o novo Presidente da Alemanha

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, foi eleito este domingo Presidente da República Federal da Alemanha.

O nome de Steinmeier foi aprovado no Parlamento alemão com 74% dos votos, obtendo o aval da atual coligação do governo e também do Partido Verde e do Partido Liberal Democrático.

Na Alemanha, a escolha do Presidente é feita numa sessão especial da Assembleia Federal – câmara mista composta por deputados da Bundestag (câmara baixa do Parlamento) e representantes dos estados federados – e não por voto da população.

Aos 61 anos, Steinmeier irá substituir o atual Presidente, Joachim Gauck, que terminou um mandato de cinco anos. O novo chefe de Estado alemão tem-se manifestado por diversas vezes crítico de Donald Trump.

(Em atualização)